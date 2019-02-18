Футбол
ФК «Ростов» победил в заключительной игре на зимних сборахRostov gazeta 13:48
В результате "Ростов" забил еще один гол. Это был заключительный контрольный матч на зимних сборах в Испании. Во вторник команда отправится в Ростов.
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