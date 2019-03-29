Футбол
ФК «Ростов» одержал победу над «Уралом»Rostov.ru 15:26
Алексей Ионов
|10′
Сергей Паршивлюк
|15′
|52′
Отман Эль-Кабир
Александр Зуев
|67′
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
Элдор Шомуродов
|68′
Алексей Ионов
Бактиер Зайнутдинов
|68′
|79′
Павел Погребняк
Роман Еременко
Ивелин Попов
|84′
|84′
Николай Димитров
Марко Араторе
Антонсен Норманн
|86′
Миха Мевля
|90′+3′
Ростов
Расстановка 5‑3‑2
30
Песьяков
28
Чернов
80
Новосельцев
6
Сигурдссон
24
Мевля
4
Паршивлюк
17
Норманн
8
Попов
10
Зуев
14
Шомуродов
19
Зайнутдинов
31
Годзюр
15
Кулаков
19
Поляков
8
Страндбург
27
Меркулов
21
Араторе
14
Бавин
10
Бикфалви
13
Бумаль
58
Эль-Кабир
88
Погребняк
Урал
Расстановка 4‑5‑1
Футбольный клуб «Ростов» одержал победу над «Уралом». Команды встретились в донской столице 30 марта. Уже в начале матча удача оказалась на стороне «желто-синих».
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