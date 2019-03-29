Футбол

ФК «Ростов» одержал победу над «Уралом»Rostov.ru вчера в 15:26

Ростов — Урал
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
Алексей Ионов
10′
Сергей Паршивлюк
15′
52′
Отман Эль-Кабир
Александр Зуев
67′
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
Элдор Шомуродов
68′
Алексей Ионов
Бактиер Зайнутдинов
68′
79′
Павел Погребняк
Роман Еременко
Ивелин Попов
84′
84′
Николай Димитров
Марко Араторе
Антонсен Норманн
86′
Миха Мевля
90′+3′
Футбольный клуб «Ростов» одержал победу над «Уралом». Команды встретились в донской столице 30 марта. Уже в начале матча удача оказалась на стороне «желто-синих».
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