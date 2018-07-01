Футбол
ФК «Ростов» обыграл «Вентспилс» в заключительной игре на зимних сборахГородской репортер 01:08
ФК «Ростов» разгромил «Вентспилс» в заключительной игре на зимних сборах в Испании. Об этом сообщается на официальном сайте футбольного клуба. В первом тайме ни одной из команд не удалось отличиться голом.
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«Ростов» разгромил «Вентспилс» перед игрой с «Краснодаром» в Кубке России
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