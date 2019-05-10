Футбол

ФК «Ростов» не смог обыграть «Динамо»Rostov gazeta 10:02

Динамо — Ростов
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Арена Химки»
20′
Сергей Паршивлюк
Константин Плиев
46′
Александр Зуев
Тимофей Калачев
Жоаозиньо
Вячеслав Грулев
60′
Кирилл Панченко
Евгений Марков
68′
71′
Миха Мевля
Элдор Шомуродов
Футбольный клуб «Ростов» в пятницу вничью сыграл с московским «Динамо», сообщается на сайте ростовской команды. Команды встретились в Химках в рамках чемпионата России. Поболеть за «Ростов» приехали 250 фанатов.
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