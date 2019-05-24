Футбол
ФК «Ростов» на выезде проиграл клубу «Ахмат»161.ru 10:48
|8′
Рагнар Сигурдссон
Андрей Семенов
|19′
Аблай Мбенг
|38′
|44′
Алексей Ионов
Андрей Семенов
Михаил Гащенков
|46′
|48′
Константин Плиев
|52′
Данил Глебов
|65′
Бактиер Зайнутдинов
Тимофей Калачев
|65′
Арсений Логашов
Ивелин Попов
Бернард Бериша
Одисе Роши
|76′
|78′
Тимофей Калачев
|82′
Константин Плиев
Иван Новосельцев
|83′
Александр Гацкан
Исмаэл Силва
Лечи Садулаев
|89′
Ахмат
Расстановка 5‑4‑1
16
Городов
40
Уциев
6
Гащенков
20
Нижич
4
Анхель
13
Мохаммади
21
Роши
23
Швец
19
Иванов
87
Садулаев
17
Мбенг
30
Песьяков
8
Попов
80
Новосельцев
6
Сигурдссон
5
Хаджикадунич
28
Чернов
84
Гацкан
15
Глебов
2
Калачев
11
Ионов
14
Шомуродов
Ростов
Расстановка 5‑4‑1
В воскресенье, 26 мая, ФК «Ростов» сыграл с ФК «Ахмат» в рамках 30-го тура Российской премьер лиги. Футболисты из Грозного оказались сильнее, и ростовчане проиграли со счетом 1:0 Первый тайм команды провели осторожно. В игре было много пауз, игроки практически не создавали опасных моментов.
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