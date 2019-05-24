ФК «Ростов» на выезде проиграл клубу «Ахмат»161.ru 10:48

В воскресенье, 26 мая, ФК «Ростов» сыграл с ФК «Ахмат» в рамках 30-го тура Российской премьер лиги. Футболисты из Грозного оказались сильнее, и ростовчане проиграли со счетом 1:0 Первый тайм команды провели осторожно. В игре было много пауз, игроки практически не создавали опасных моментов.

Все про Спорт ру

Космос «Охотник за планетами» TESS открыл сразу три кометы у другой звезды Космический телескоп TESS, предназначенный для поиска планет у других звёзд, принёс неожиданный "улов": астрономы нашли не экзопланеты, а экзокометы.

Технологии Ноутбук с шестью самыми опасными в мире вирусами продаётся за $1 млн Необычное произведение искусства представляет собой ноутбук, внутри которого заключены шесть наиболее опасных вредоносных программ мира.

Происшествия В Киеве треснул новый стеклянный мост В Киеве людей срочно пришлось эвакуировать с недавно открытого пешеходно-велосипедного моста из-за треснувших панелей стеклянного пола.

Автоспорт Хэмилтон выиграл Гран-при Монако, Квят стал седьмым Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем гонки шестого этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Монако.

Наука В Австралии найдены выделяющие золото грибы Эксперты обнаружили в Австралии грибы, которые в процессе жизнедеятельности готовы выделять золото на своей поверхности.

Хоккей Призер ЧМ назвала виновных в поражении России от Финляндии Бронзовый призер чемпионата мира (2013) в составе женской сборной России по хоккею Екатерина Ананьина назвала виновных в поражении сборной России в полуфинале чемпионата мира - 2019 от сборной Финляндии, передает "Советский спорт".

Хоккей Овечкин о матче с Чехией: Василевский сделал всё Нападающий сборной России по хоккею Александр Овечкин прокомментировал победу над национальной командой Чехии в матче за третье место на чемпионате мира 2019 года в Словакии.

Происшествия Украинская автоледи дважды протаранила КПП в Приднестровье Женщина с украинской регистрацией дважды за день таранила КПП в Первомайске.

Происшествия В УФСИН опровергли данные об избиении заключенного в ярославском СИЗО Осужденный мужчина, умерший в больнице в Ярославле, не был избит, его госпитализировали из СИЗО после попытки суицида, говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на сайте УФСИН по Ярославской области.

Футбол «Зенит» показал видео с чемпионского парада Петербургский «Зенит» в Twitter опубликовал видео с парада, посвященного завоеванию чемпионского титула по итогам сезона-2018/19.

Футбол Аленичев уходит с поста наставника «Енисея» Главный тренер красноярского "Енисея" Дмитрий Аленичев после матча 30 тура чемпионата России по футболу против "Зенита" (1:4) в Санкт-Петербурге объявил о том, что покидает свой пост.

Экономика В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям 26 мая вступает в силу приказ Минтруда, корректирующий правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.

Шоу-бизнес Ани Лорак посетила премию RU.TV в белоснежном платье Многие знаменитости посетили ежегодное мероприятие, в том числе и певица Ани Лорак, которая появилась на публике в белоснежном платье.

Музыка Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети» Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.

Гаджеты Huawei отстранили от Wi-Fi-альянса Объединение крупнейших производителей беспроводных устройств Wi-Fi Alliance заявило, что временно ограничило членство китайской компании Huawei.

Политика Коломойский призвал объявить дефолт на Украине Украинский олигарх Игорь Коломойский считает, что президенту Владимиру Зеленскому стоит объявить дефолт и таким образом не выплачивать долг Международному валютному фонду.

Экономика Минпромторг сократит количество ценников в магазинах Ожидается, что единые ценники помогут магазинам сэкономить в среднем 2 млн рублей в месяц, покупателям же будет легче ориентироваться в стоимости товаров.

Армия и оружие В США показали полет замаскированного под Су-57 истребителя Пресс-служба авиабазы Неллис ВВС США опубликовала в Facebook видео, на котором запечатлен полет истребителя F-16 с «пиксельным» камуфляжем, имитирующим окраску российского истребителя пятого поколения Су-57.

Происшествия В Польше сгорел автобус, который вёз украинских туристов Автобус, который ехал из Киева в Прагу, полностью сгорел на автостраде А4 в Польше.

Экономика Ростуризм: РФ войдет в топ-12 туристических стран к 2025 году Ростуризм ставит своей целью через шесть лет увеличить долю туризма в экономике страны до 4,8 процента.

Происшествия Таксист открыл огонь из пулемета во дворе в Подмосковье Таксист открыл огонь из пулемета во дворе жилого дома в микрорайоне Новая Трехгорка в подмосковном Одинцове.

Происшествия Жертвами торнадо в Оклахоме стали два человека В американском штате Оклахома в городе Эль-Рено во время торнадо погибли по меньшей мере два человека. Об этом информирует The Oklahoman.