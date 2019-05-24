Футбол

ФК «Ростов» на выезде проиграл клубу «Ахмат»161.ru 10:48

Ахмат — Ростов
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Ахмат-Арена»
8′
Рагнар Сигурдссон
Андрей Семенов
19′
Аблай Мбенг
38′
44′
Алексей Ионов
Андрей Семенов
Михаил Гащенков
46′
48′
Константин Плиев
52′
Данил Глебов
65′
Бактиер Зайнутдинов
Тимофей Калачев
65′
Арсений Логашов
Ивелин Попов
Бернард Бериша
Одисе Роши
76′
78′
Тимофей Калачев
82′
Константин Плиев
Иван Новосельцев
83′
Александр Гацкан
Исмаэл Силва
Лечи Садулаев
89′
В воскресенье, 26 мая, ФК «Ростов» сыграл с ФК «Ахмат» в рамках 30-го тура Российской премьер лиги. Футболисты из Грозного оказались сильнее, и ростовчане проиграли со счетом 1:0 Первый тайм команды провели осторожно. В игре было много пауз, игроки практически не создавали опасных моментов.
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