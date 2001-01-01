Футбол
ФК «Ростов» потерпел первое поражение сезона в матче с «Уфой»1rnd.ru 12:04
|18′
Данил Глебов
Данила Емельянов
|22′
Сильвестр Игбоун
|40′
|41′
Сергей Песьяков
|46′
Ивелин Попов
Роман Еременко
|56′
Александр Зуев
Александр Саплинов
Азер Алиев
Боян Йокич
|62′
|74′
Рагнар Сигурдссон
|75′
Дмитрий Чистяков
Деннис Хаджикадунич
Данила Емельянов
Артем Голубев
|77′
Сильвестр Игбоун
|79′
Сильвестр Игбоун
Андрей Козлов
|82′
Александр Сухов
|90′
Боян Йокич
|90′+4′
Уфа
Расстановка 5‑4‑1
31
Беленов
33
Сухов
27
Неделчару
15
Пуцко
55
Табидзе
5
Йокич
22
Голубев
74
Фомин
8
Карп
17
Гиоргобиани
99
Козлов
30
Песьяков
34
Козлов
5
Хаджикадунич
6
Сигурдссон
28
Чернов
11
Ионов
7
Еременко
15
Глебов
17
Норманн
26
Саплинов
14
Шомуродов
Ростов
Расстановка 4‑5‑1
ФК "Ростов" проиграл "Уфе" в выездном матче. Для желто-синих это поражение стало первым в сезоне. Желто-синие в начале игры выглядели активнее хозяев поля, однако "Уфа" постепенно усиливала прессинг.
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