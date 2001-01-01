ФК "Ростов" проиграл "Уфе" в выездном матче. Для желто-синих это поражение стало первым в сезоне. Желто-синие в начале игры выглядели активнее хозяев поля, однако "Уфа" постепенно усиливала прессинг.

ФК «Ростов» потерпел первое поражение сезона в матче с «Уфой»

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