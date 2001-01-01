Футбол

ФК «Ростов» на выезде проиграл «Уфе»Панорама Ростова-на-Дону 12:12

Уфа — Ростов
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Нефтяник»
18′
Данил Глебов
Данила Емельянов
22′
Сильвестр Игбоун
40′
41′
Сергей Песьяков
46′
Ивелин Попов
Роман Еременко
56′
Александр Зуев
Александр Саплинов
Азер Алиев
Боян Йокич
62′
74′
Рагнар Сигурдссон
75′
Дмитрий Чистяков
Деннис Хаджикадунич
Данила Емельянов
Артем Голубев
77′
Сильвестр Игбоун
79′
Сильвестр Игбоун
Андрей Козлов
82′
Александр Сухов
90′
Боян Йокич
90′+4′
На 57-й и 65-й минутах были острые голевые моменты, но спортсмены ФК "Ростов" не сумели их реализовать. На 80-й минуте игры второй мяч ФК "Ростов" забил все тот же Слай. Несмотря на попытки "распечатать" ворота противника, матч закончился со счетом 0:2.
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