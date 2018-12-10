Футбол

ФК «Ривер Плейт» обыграл «Боку Хуниорс» и завоевал Кубок Либертадорес
Красная весна
вчера в 17:02

В первом финальном матче, который проходил на стадионе «Боки Хуниорс» «Альберто Армандо», команды сыграли вничью 2:2. В финале Кубка Либертадорес правило выездных голов не действует, поэтому «Ривер Плейт» не получил преимущества перед ответной игрой.
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Кубок Либертадорес
Футбольный турнир, проводимый КОНМЕБОЛ среди лучших клубов стран региона. Официальное название с 2013 года - «Кубок Либертадорес Бриджстоун», по титульному спонсору турнира. С 1997 по 2007 год назывался «Кубок Либертадорес Тойота».
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