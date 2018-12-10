Футбол
«Ривер Плейт» победил «Боку Хуниорс» и выиграл Кубок Либертадорес
«Ривер Плейт» победил «Боку Хуниорс» и выиграл Кубок ЛибертадоресРИА Новостивчера в 17:33
Футболисты "Ривер Плейта" во втором финальном матче Кубка Либертадорес обыграли "Боку Хуниорс" и в 4-й раз в своей истории выиграли трофей. Встреча в Мадриде на "Сантьяго Бернабеу", в которой хозяином был "Ривер Плейт", завершилась со счетом 3:1 после двух дополнительных таймов по 15 минут.
РИА Новостивчера в 17:33
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Кубок Либертадорес. «Ривер Плейт» в дополнительное время обыграл «Бока Хуниорс»
Бомбардир.рувчера в 17:03
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