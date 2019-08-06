Футбол

ФК «Порту» проведет матч с «Краснодаром» без главного тренераЮга.ру 01:15

Краснодар — Порту
завтра
в 13:00
Лига чемпионов, Квалификация
Стадион «Краснодар»
Главный тренер португальского футбольного клуба «Порту» Сержиу Консейсау пропустит матч с «Краснодаром», который состоится 7 августа Матч состоится в рамках 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Главного тренера португальской команды дисквалифицировали в прошлом розыгрыше этого турнира.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Порту» и «Краснодар» сыграют без тренеров: за что их наказали?

Спорт день за днемвчера в 20:02

Главный тренер «Порту» из-за дисквалификации пропустит первую игру с «Краснодаром» в ЛЧ

Sport24.ruвчера в 19:25

Главный тренер «Порту» пропустит матч против «Краснодара». Это последствия опоздания

Sportbox.RUвчера в 20:47

Главный тренер «Порту» пропустит матч против «Краснодара». Это последствия опоздания

Матч ТВвчера в 20:47

Игроки и тренеры «Порту» гуляют по Краснодару. Видео

Спорт-Экспресс05:33

Главный тренер «Порту» дисквалифицирован на первый матч ЛЧ с «Краснодаром»

Чемпионатвчера в 18:53

Главный тренер «Порту» не сможет руководить командой в первом матче ЛЧ с «Краснодаром» из-за дисквалификации

Sports.ruвчера в 16:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 08:27, Ашберн
Политика

Коломойский рассказал о переговорах с телеведущим Соловьевым

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что предлагал работу российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на украинском канале «1+1».
Обновлено в 05:39
Политика

Россия предлагала США посмотреть на ракету 9М729 для спасения ДРСМД

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что российская сторона предлагала США в закрытом режиме посмотреть ракету 9М729, чтобы убедиться, что она не нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 08:16
Происшествия

60 человек подрались в центре Москвы

Обновлено в 03:21
Происшествия

Генпрокуратура выявила случаи намеренных поджогов лесов в Сибири

Лесные пожары в Сибири Режим ЧС из-за лесных пожаров объявлен в четырех регионах: Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии.
Обновлено в 07:17
Армия и оружие

В Донбассе погибли четверо украинских военных

Обновлено в 06:40
Политика

Пушков отреагировал на слова генсека НАТО о Крыме

Сенатор Алексей Пушков отреагировал в своем твиттере на слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о вхождении Крыма в состав России.
Обновлено в 07:46
Путешествия

Объяснена страсть россиян к очередям в аэропортах

41 процент опрошенных пассажиров заявили, что встают в очереди, так как хотят первыми разместить свои сумки на полках.
Обновлено в 08:18
Футбол

«Бавария» интересуется вингером «Аякса» Зиешем

Вингер «Аякса» Хаким Зиеш привлек внимание «Баварии».
Обновлено в 03:49
Общество

Прокуратура потребовала отнять ребенка у участников митинга в Москве

Московская прокуратура обратилась в суд с требованием лишить родительских прав супружескую пару, которая 27 июля пришла на несанкционированную акцию протеста с годовалым ребенком.
Обновлено в 06:44
Политика

В Японии почтут память жертв атомной бомбардировки Хиросимы

Памятные мероприятия, посвященные годовщине американской атомной бомбардировки Хиросимы, осуществленной в 1945 году, пройдут во вторник в Японии.
Обновлено вчера в 17:07
Футбол

Иванов: «Деспотович забил фантастический гол, в первый раз такой вижу»

Соперник забил фантастический гол. Честно говоря, наверное, за все мое время в футболе в первый раз такой гол вижу.
Обновлено в 07:40
Политика

В Киеве нашли способ компенсировать дефицит российского дизтоплива

Украине не грозит дефицит дизельного топлива после введения спецпошлин на ввоз российских товаров — заместить его планируется поставками из Белоруссии и Евросоюза, заявил представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус.
Обновлено в 07:29
Энергетика

Одесса может остаться без отопления зимой из-за долгов

25 июня часть украинского города Полтавы осталась без воды из-за накопившихся у компании «Полтававодоканал» долгов за электроэнергию.
Обновлено в 07:07
Здоровье

Изменения с кожей сигналят о развитии диабета 2 типа

Британские медики рассказали, что определенные перемены, наблюдаемые в состоянии кожи, относятся к числу признаков, по которым можно с высокой вероятностью определить диабет 2 типа.
Обновлено в 04:59
Политика

Глава МИД Индии посетит Россию в августе

Глава Министерства иностранных дел Индии приедет в Россию в конце августа. О предстоящем визите сообщил посол страны.
Обновлено в 06:09
Политика

Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага

Обновлено вчера в 12:54
Недвижимость

Сбербанк временно снизил ставки по потребкредитам

Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам на период с 6 августа по 30 сентября.
Обновлено в 05:53
Политика

Коломойский назвал кандидатов в премьеры Украины

Замглавы офиса президента Украины по экономическим вопросам Алексей Гончарук и исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко — главные кандидаты на пост премьер-министра страны, считает украинский олигарх Игорь Коломойский.
Обновлено в 06:17
Экономика

Ростовская область заняла первое в России место по урожаю зерна

В этом году Ростовская область заняла первое место по урожаю хлеба в России.
Обновлено в 08:05
Общество

Австрийские власти реконструируют дом Гитлера

Обновлено в 04:50
Транспорт

В Москве планируют построить 26 станций метро за четыре года

Обновлено в 05:53
Футбол

«ПСЖ» предложил нескольким клубам арендовать Неймара

Нападающий "ПСЖ" Неймар может покинуть команду до закрытия летнего трансферного окна, сообщает Sport.es.
Обновлено в 08:22
Футбол

Головин поделился ожиданиями от своего второго сезона в «Монако»

Полузащитник клуба французской Лиги 1 «Монако» Александр Головин поделился ожиданиями от сезона-2019/20.
Обновлено в 07:14
Происшествия

Суд в Москве отпустил под домашний арест майора ФСБ по делу о разбое

Московский гарнизонный военный суд отпустил под домашний арест сотрудника управления "К" ФСБ России Александра Карелина, арестованного ранее по делу о разбойном хищении 136 миллионов рублей, сообщила РИА Новости секретарь судья Валерия Гудзенко.
Обновлено в 07:39
Происшествия

Член Курганского отделения «Единой России» решила выйти из партии после задержания ее мужа на акции протеста в Москве

Член Курганского отделения "Единой России" Наталья Тельминова решила выйти из партии после задержания ее мужа на акции протеста в центре Москвы.
Обновлено в 04:30
Гаджеты

В Сети появились качественные изображения Huawei Mate 30

Изображения подтвердили круглый основной блок камеры Huawei Mate 30, который включает в себя сразу три датчика изображения и светодиодную вспышку.
Обновлено в 05:46
Авто

Renault представила обновленный Sandero RS

Renault Sandero RS получит первое обновление с момента появления в 2015 году.
Обновлено вчера в 18:00
Гаджеты

Стала известна дата выхода нового iPhone 2019 года

Известно, что в Японии недавно пересмотрели закон о телекоммуникационном бизнесе, который вступает в силу 1-го октября.
Обновлено в 05:33
Футбол

«Локомотив» договорился о трансфере Комличенко

Московский "Локомотив" достиг соглашения с чешской "Младой Болеслав" о переходе российского нападающего и лучшего бомбардира чемпионата Чехии-2019 Николая Комличенко.
Обновлено в 06:21
Общество

Цирк Запашных оценил убыток от слов Доренко в 18 млн рублей

18 декабря Доренко в эфире программы «Подъем» назвал дрессировщика и гендиректора цирка Эдгарда Запашного «звереубийцей».
Обновлено в 06:13
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное