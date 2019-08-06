Футбол

Футболисты «Порту» прибыли в Краснодар на матч Лиги чемпионовНовая Кубань 02:30

Краснодар — Порту
завтра
в 13:00
Лига чемпионов, Квалификация
Стадион «Краснодар»
Как писала "НК" ранее, матч 3 квалификационного раунда Лиги Чемпионов между "Краснодаром" и "Порту" состоится 7 августа. Сегодня в 14:00 состоится предматчевая пресс-конференция, в которой примут участие главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев и нападающий "горожан" Ари.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Перекупщики продают билеты на матч «Краснодара» в ЛЧ в 7 раз дороже номинала, у арены дежурят казаки

Sport24.ru09:52

ФК «Краснодар» представил развлекательную программу на стадионе перед матчем с «Порту»

Кубанские новости09:32

Все билеты на матч «Краснодар» - «Порту» проданы

Спорт-Экспресс06:16

Спекулянты предлагают билеты на матч «Краснодар» — «Порту», завышая цену в семь раз

Sportbox.RU09:05

Футболисты «Порту» прогулялись по Краснодару

Матч ТВ06:33

«Краснодар» продал все билеты на матч с «Порту»

Soccer.ru06:32

Футболисты португальского суперклуба обживаются в Краснодаре

Живая Кубань05:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 09:58, Ашберн
Футбол

Руни присоединится к «Дерби Каунти» в январе

Обновлено в 09:30
Политика

Коломойский заявил, что Украине «до задницы» российский газ

Украинский олигарх Игорь Коломойский в интервью РБК рассказал о том, нужен ли Киеву российский газ.
Обновлено в 06:54
Общество

Пару, явившуюся на митинг с малышом, могут лишить родительских прав

Обновлено в 07:34
Происшествия

Четыре автомобиля столкнулись на Тверской улице в Москве

Обновлено в 06:54
Происшествия

СК сообщил о гибели человека при взрыве боеприпасов под Ачинском

При взрывах боеприпасов в Красноярском крае погиб человек, сообщили в Следственном комитете.
Обновлено в 08:27
Общество

Названы товары, которые таможне нельзя хранить дольше суток

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, которое определяет перечень товаров, срок хранения которых при задержании таможней не должен превышать 24 часа.
Обновлено в 09:27
Происшествия

Обвиняемого в разбое офицера ФСБ отпустили под домашний арест

Московский гарнизонный военный суд отпустил из СИЗО под домашний арест сотрудника управления "К" ФСБ Александра Карелина, который обвиняется в разбойном хищении 136 млн руб. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на секретаря суда Валерию Гудзенко.
Обновлено в 09:02
Общество

Жена осужденного Никиты Белых объявила о разводе

Обновлено в 09:16
Политика

Коломойский назвал кандидатов на пост премьера Украины

Как ранее писал «Коммерсантъ», администрация Зеленского рассматривает еще четыре кандидатуры, помимо названных Коломойским: представителя Украины в МВФ Владислава Рашкована, секретаря Совбеза страны Александра Данилюка, главу набсовета при «Укроборонпроме» Айвараса Абромавичюса и руководителя «Нафтогаза» Андрея Коболева.
Обновлено в 08:51
Транспорт

В Донбасс вернутся украинские поезда

Обновлено в 05:59
Армия и оружие

Военная авиация потушила очаги лесных пожаров в Красноярском крае

В Минобороны РФ заявили, что военная авиация выполнила свою работу по тушению очагов возгорания в лесах Красноярского края.
Обновлено в 06:21
Армия и оружие

Четверо украинских военных погибли за полдня в Донбассе

Обновлено в 07:28
Общество

Минэкономразвития не поддержало запрет крепкого алкоголя до 21 года

Минэкономразвития раскритиковало законопроект Минздрава о запрете продажи алкогольной продукции с содержанием этилового спирта от 16,5% лицам, не достигшим возраста 21 года.
Обновлено вчера в 22:42
Армия и оружие

Российские Ту-142 провели плановый полет над Тихим океаном

Как отметили в Минобороны, полет противолодочных самолетов прошел "в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства".
Обновлено в 09:36
Политика

Патрушев объяснил выход США из ДРСМД

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев объяснил выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности стремлением Америки получить военное превосходство в мире.
Обновлено в 09:13
Происшествия

В центре Москвы произошла массовая драка

Обновлено в 03:29
Происшествия

Семь человек пострадали при стрельбе в ночном клубе в Торонто

Неизвестный преступник открыл стрельбу в ночном клубе District 45 в Торонто.
Обновлено в 02:19
Экономика

В МВФ оценили влияние санкций на российскую экономику

Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) проанализировали ущерб, нанесённый российской экономике санкциями, отметив, что они замедлили темпы роста ВВП в среднем на 0,2 процентных пункта ежегодно с 2014 по 2018 год.
Обновлено в 05:20
Финансы

Украине придется выплатить $6,6 млрд по долгам до конца года

«До конца 2019 года на погашение и обслуживание внутреннего и внешнего государственного долга нужно направить в эквиваленте гривны 169 млрд гривен», — цитирует ТАСС отчет ведомства.
Обновлено вчера в 15:35
Происшествия

В Татарстане убили девятимесячную девочку

Следователи возбудили уголовное дело после убийства девятимесячной девочки в Казани, сообщило во вторник управления СК по Татарстану.
Обновлено в 08:36
Политика

Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага

Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено вчера в 11:46
Политика

Госдума может расследовать попытки вмешательства в выборы в РФ

В Госдуме может быть создана рабочая группа для изучения материалов по вмешательству других стран во внутренние дела РФ.
Обновлено в 09:38
Политика

В Киеве нашли способ компенсировать дефицит российского дизтоплива

Украине не грозит дефицит дизельного топлива после введения спецпошлин на ввоз российских товаров — заместить его планируется поставками из Белоруссии и Евросоюза, заявил представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус.
Обновлено в 07:29
Происшествия

Уличный гонщик случайно разбил 11 дорогих машин и попал на видео

Обновлено в 09:42
Общество

Роскачество дало рекомендации по выбору красного вина

Как отмечается, в категории до 500 руб. уже есть хороший выбор качественных российских вин - это подтвердило и прошлогоднее исследование Роскачества.
Обновлено в 01:00
Недвижимость

Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам

Ранее Сбербанк сообщил о снижении ставки на 0,5 п. п. по ипотечным кредитам на готовое и строящееся жильё, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, а также по нецелевым кредитам под залог недвижимости и рефинансировании кредитов других банков, писал News.ru.
Обновлено в 03:33
Авто

Peugeot 3008 превратили в «экспедиционный внедорожник»

Компания Peugeot превратила кроссовер 3008 в «экспедиционный внедорожник».
Обновлено в 07:31
Космос

Россия вооружится системой подзарядки космических спутников

Проект рассчитан на малые спутники технологии Cubesat, а также малые космические аппараты международной поисково-спасательной системы COSPAS-SARSAT и спутников – ретрансляторов интернета, видео- и радиосвязи.
Обновлено в 07:20
Происшествия

Петербурженка на Lexus битой отстояла свое право ездить по тротуару

Обновлено в 03:56
Политика

В ОП раскритиковали блокировку стримов с московских митингов

Глава Комиссии ОП РФ по развитию СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич обратил внимание, что 3 августа YouTube несколько раз блокировал онлайн-трансляцию с несанкционированного митинга в Москве, организованную ведущими интернет-проекта «Политика сегодня», блогером Илиасом Меркури и журналисткой Лесей Рябцевой.
Обновлено в 06:49
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное