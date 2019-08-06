Как писала "НК" ранее, матч 3 квалификационного раунда Лиги Чемпионов между "Краснодаром" и "Порту" состоится 7 августа. Сегодня в 14:00 состоится предматчевая пресс-конференция, в которой примут участие главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев и нападающий "горожан" Ари.

Футболисты «Порту» прибыли в Краснодар на матч Лиги чемпионов

Политика Коломойский заявил, что Украине «до задницы» российский газ Украинский олигарх Игорь Коломойский в интервью РБК рассказал о том, нужен ли Киеву российский газ.

Происшествия СК сообщил о гибели человека при взрыве боеприпасов под Ачинском При взрывах боеприпасов в Красноярском крае погиб человек, сообщили в Следственном комитете.

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Происшествия Обвиняемого в разбое офицера ФСБ отпустили под домашний арест Московский гарнизонный военный суд отпустил из СИЗО под домашний арест сотрудника управления "К" ФСБ Александра Карелина, который обвиняется в разбойном хищении 136 млн руб. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на секретаря суда Валерию Гудзенко.

Политика Коломойский назвал кандидатов на пост премьера Украины Как ранее писал «Коммерсантъ», администрация Зеленского рассматривает еще четыре кандидатуры, помимо названных Коломойским: представителя Украины в МВФ Владислава Рашкована, секретаря Совбеза страны Александра Данилюка, главу набсовета при «Укроборонпроме» Айвараса Абромавичюса и руководителя «Нафтогаза» Андрея Коболева.

Армия и оружие Военная авиация потушила очаги лесных пожаров в Красноярском крае В Минобороны РФ заявили, что военная авиация выполнила свою работу по тушению очагов возгорания в лесах Красноярского края.

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Происшествия Семь человек пострадали при стрельбе в ночном клубе в Торонто Неизвестный преступник открыл стрельбу в ночном клубе District 45 в Торонто.

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Происшествия В Татарстане убили девятимесячную девочку Следователи возбудили уголовное дело после убийства девятимесячной девочки в Казани, сообщило во вторник управления СК по Татарстану.

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Космос Россия вооружится системой подзарядки космических спутников Проект рассчитан на малые спутники технологии Cubesat, а также малые космические аппараты международной поисково-спасательной системы COSPAS-SARSAT и спутников – ретрансляторов интернета, видео- и радиосвязи.