Экономика
ФК «Открытие» требует арестовать имущество бывшего руководства банкаЭхо Москвы вчера в 20:03
Как ранее писал «Коммерсант», кредитная организация требует взыскать с ответчиков почти 300 миллиардов рублей. Это крупнейший иск в истории российского банковского сектора. Три года назад началась санация банка.
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Банк «Открытие» через суд попросил арестовать имущество бывших топ-менеджеров
ФедералПрессвчера в 10:08
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Происшествия
Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми
Обновлено вчера в 22:47
Общество
На регионы снова обрушатся ливни и потеплеет до 35 градусов
Сильные дожди обрушатся на Краснодарский край, Калмыкию и Ростовскую область.
Обновлено вчера в 22:00
Экономика
«Яндекс.Такси» покупает активы группы компаний «Везет»
Компания «Яндекс.Такси» заключила соглашение о покупке программного обеспечения и колл-центров группы компаний «Везет» (бренды такси «Везет», «Лидер», Red Taxi и Fasten), сообщила пресс-служба «Яндекса».
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Происшествия
Полиция разогнала участников акции протеста у Мосгоризбиркома
Обновлено вчера в 11:17
Шоу-бизнес
Максим Виторган почтил память умершей от рака мамы
Любимая миллионами звезда кино и театра скончалась от рака 19 лет назад.
Обновлено вчера в 18:34
Происшествия
Ученого ЦНИИмаш отправили под домашний арест по подозрению в госизмене
Научный сотрудник ФГУП ЦНИИмаш, кандидат технический наук Сергей Мещеряков отправлен под домашний арест по подозрению в государственной измене, сообщил «МБХ медиа» сын ученого Виктора Кудрявцева.
Обновлено в 04:58
Происшествия
18 собак полностью съели своего хозяина в США
Обновлено в 04:34
Политика
Представитель Зеленского высказался, как окончить войну в Донбассе
Разумков прекрасно знает, что прямые переговоры Киева и Донбасса прописаны в Минских соглашениях, которые, как мы помним, Зеленский публично пообещал выполнить.
Обновлено в 01:32
Происшествия
В Подмосковье криминального авторитета задержали за убийство депутата
В Московской области по делу об убийстве депутата задержали криминального авторитета, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Обновлено в 04:36
Интернет
Microsoft начнет удалять заброшенные аккаунты
Microsoft меняет условия пользовательского соглашения и теперь будет удалять аккаунт, если в нем не было активности в течение двух лет.
Обновлено вчера в 16:33
Происшествия
Появились подробности дела о разбое сотрудников ФСБ
Ранее, 9 июля, сообщалось о 15 фигурантах дела сотрудников ФСБ. Последними в расследование были включены восемь бойцов «Альфы».
Обновлено вчера в 09:42
Политика
Шипулин подал документы на участие в довыборах в Госдуму
Обновлено в 03:19
Космос
Космический телескоп «Спектр-РГ» успешно выведен на орбиту
Обновлено 13 июля в 10:48
Политика
В Госдуме оценили слова генсека НАТО о последнем шансе России по ДРСМД
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал RT заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что ответственность за сохранение ДРСМД лежит на России, а прекращение договора несёт угрозу безопасности Европы.
Обновлено в 03:16
Армия и оружие
Сирийская девочка рассказала о жизни в освобожденной Эс-Сувейде
Напомним, что сирийская провинция Эс-Сувейда была освобождена сирийскими правительственными войсками летом прошлого года.
Обновлено в 05:00
Футбол
«Краснодар» хочет купить форварда «Лос-Анджелеса» Росси
Как стало известно «Чемпионату», «Краснодар» ведёт переговоры с «Лос-Анджелесом» о трансфере уругвайского нападающего Диего Росси.
Обновлено вчера в 16:54
Происшествия
Грузия приостановила выдачу России хакера, подозреваемого в причастности к убийству следователя Шишкиной
Грузинские власти приостановили экстрадицию в Россию 28-летнего хакера Ярослава Сумбаева, которого обвиняют в мошенничестве и организации преступного сообщества, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 03:01
Шоу-бизнес
Жена Константина Хабенского показала их старшую дочь
Напомним, Константин и Ольга стали родителями во второй раз – Литвинова подарила мужу вторую дочь.
Обновлено вчера в 10:30
Кино
Александр Петров надеется заполучить «Оскар»
Обновлено в 00:05
Авто
Появился рендер концепта Lada X-Flow
Главной задачей было проекта было создать концепт автомобиля LADA будущего, нацеленный на популяризацию отечественных машин в столицах: Москве и Санкт-Петербурге, т.к. основные продажи машин этой марки приходятся на регионы.
Обновлено вчера в 05:40
Гаджеты
Флагманский процессор AMD превзошел Intel по скорости работы на 25%
Эксперты бенчмарка SiSoftware опубликовали рейтинг Processor Arithmetic, где лидерскую позицию занял флагманский 64-ядерный процессор AMD Epyc 7702P.
Обновлено в 04:55
Политика
В Совфеде рассказали о способном остановить конфликт в Донбассе звонке
У Евросоюза есть возможность остановить вооруженный конфликт в Донбассе: для этого ему достаточно сделать "один звонок в Киев", считает глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.
Обновлено в 02:36
Транспорт
Орешкин рассказал о поездке в Тольятти за рулем Lada Xray
На прошлой неделе Орешкин сообщил, что планирует поехать на форум моногородов в Тольятти за рулем Lada Xray по маршруту Москва — Владимир — Нижний Новгород — Чебоксары — Казань — Самара — Тольятти.
Обновлено в 02:38
Происшествия
Обучавший Путина пилот погиб в авиакатастрофе в Подмосковье
Глава Объединенной Федерации Сверхлегкой авиации России Игорь Никитин погиб в авиакатастрофе в Подмосковье.
Обновлено вчера в 14:13