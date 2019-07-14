Экономика

ФК «Открытие» требует арестовать имущество бывшего руководства банкаЭхо Москвы вчера в 20:03

Как ранее писал «Коммерсант», кредитная организация требует взыскать с ответчиков почти 300 миллиардов рублей. Это крупнейший иск в истории российского банковского сектора. Три года назад началась санация банка.
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Банк «Открытие» попросил суд арестовать имущество бывших топ-менеджеров

РБКвчера в 11:08

«ФК Открытие» требует арестовать имущество бывших топ-менеджеров

Коммерсантъвчера в 14:58

Банк «Открытие» через суд попросил арестовать имущество бывших топ-менеджеров

ФедералПрессвчера в 10:08

ФК «Открытие» требует арестовать имущество бывшего руководства банка

Эхо Москвывчера в 20:03

Банк «ФК Открытие» требует ареста имущества своего экс-руководителя

News.ruвчера в 10:50

Банк «Открытие» попросил суд арестовать имущество экс-владельцев

RT на русскомвчера в 10:42

Банк «ФК Открытие» попросил суд арестовать имущество бывшего руководства

РИА Новостивчера в 09:38
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 05:09, Вашингтон
Происшествия

Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми

Обновлено вчера в 22:47
Общество

На регионы снова обрушатся ливни и потеплеет до 35 градусов

Сильные дожди обрушатся на Краснодарский край, Калмыкию и Ростовскую область.
Обновлено вчера в 22:00
Экономика

«Яндекс.Такси» покупает активы группы компаний «Везет»

Компания «Яндекс.Такси» заключила соглашение о покупке программного обеспечения и колл-центров группы компаний «Везет» (бренды такси «Везет», «Лидер», Red Taxi и Fasten), сообщила пресс-служба «Яндекса».
Обновлено в 03:19
Происшествия

Полиция разогнала участников акции протеста у Мосгоризбиркома

Обновлено вчера в 11:17
Шоу-бизнес

Максим Виторган почтил память умершей от рака мамы

Любимая миллионами звезда кино и театра скончалась от рака 19 лет назад.
Обновлено вчера в 18:34
Происшествия

Ученого ЦНИИмаш отправили под домашний арест по подозрению в госизмене

Научный сотрудник ФГУП ЦНИИмаш, кандидат технический наук Сергей Мещеряков отправлен под домашний арест по подозрению в государственной измене, сообщил «МБХ медиа» сын ученого Виктора Кудрявцева.
Обновлено в 04:58
Происшествия

18 собак полностью съели своего хозяина в США

Обновлено в 04:34
Политика

Представитель Зеленского высказался, как окончить войну в Донбассе

Разумков прекрасно знает, что прямые переговоры Киева и Донбасса прописаны в Минских соглашениях, которые, как мы помним, Зеленский публично пообещал выполнить.
Обновлено в 01:32
Происшествия

В Подмосковье криминального авторитета задержали за убийство депутата

В Московской области по делу об убийстве депутата задержали криминального авторитета, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Обновлено в 04:36
Интернет

Microsoft начнет удалять заброшенные аккаунты

Microsoft меняет условия пользовательского соглашения и теперь будет удалять аккаунт, если в нем не было активности в течение двух лет.
Обновлено вчера в 16:33
Происшествия

Самолет вернулся в Петербург из-за треснувшего стекла в кабине пилотов

Обновлено в 03:10
Здоровье

Более 100 тысяч москвичей обследовались в павильонах «Здоровая Москва»

Обновлено в 00:27
Происшествия

Появились подробности дела о разбое сотрудников ФСБ

Ранее, 9 июля, сообщалось о 15 фигурантах дела сотрудников ФСБ. Последними в расследование были включены восемь бойцов «Альфы».
Обновлено вчера в 09:42
Политика

Шипулин подал документы на участие в довыборах в Госдуму

Обновлено в 03:19
Космос

Космический телескоп «Спектр-РГ» успешно выведен на орбиту

Обновлено 13 июля в 10:48
Политика

В Госдуме оценили слова генсека НАТО о последнем шансе России по ДРСМД

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал RT заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что ответственность за сохранение ДРСМД лежит на России, а прекращение договора несёт угрозу безопасности Европы.
Обновлено в 03:16
Армия и оружие

Сирийская девочка рассказала о жизни в освобожденной Эс-Сувейде

Напомним, что сирийская провинция Эс-Сувейда была освобождена сирийскими правительственными войсками летом прошлого года.
Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес

Обнаженное фото самой молодой миллиардерши в мире смутило фанатов

Обновлено в 04:58
Футбол

«Краснодар» хочет купить форварда «Лос-Анджелеса» Росси

Как стало известно «Чемпионату», «Краснодар» ведёт переговоры с «Лос-Анджелесом» о трансфере уругвайского нападающего Диего Росси.
Обновлено вчера в 16:54
Происшествия

В Екатеринбурге разыскивают женщину, пропавшую с 160 млн рублей

Обновлено в 02:26
Происшествия

Грузия приостановила выдачу России хакера, подозреваемого в причастности к убийству следователя Шишкиной

Грузинские власти приостановили экстрадицию в Россию 28-летнего хакера Ярослава Сумбаева, которого обвиняют в мошенничестве и организации преступного сообщества, сообщает «Коммерсантъ».
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Кино

Александр Петров надеется заполучить «Оскар»

Обновлено в 00:05
Авто

Появился рендер концепта Lada X-Flow

Главной задачей было проекта было создать концепт автомобиля LADA будущего, нацеленный на популяризацию отечественных машин в столицах: Москве и Санкт-Петербурге, т.к. основные продажи машин этой марки приходятся на регионы.
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У Евросоюза есть возможность остановить вооруженный конфликт в Донбассе: для этого ему достаточно сделать "один звонок в Киев", считает глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.
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Транспорт

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Вадим Станиславович Беляев
Российский бизнесмен
Российский финансист и предприниматель. Был основателем и крупнейшим акционером финансовой группы «Открытие» до 2017 года.
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Рубен Абелович Аганбегян
Российский бизнесмен
Российский финансист, инвестиционный банкир и топ-менеджер. Член совета директоров ОАО «Открытие Холдинг», бывший президент банка «ФК Открытие».
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