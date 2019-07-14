Экономика
ФК «Открытие» требует арестовать имущество бывшего руководства банкаЭхо Москвы вчера в 20:03
Как ранее писал «Коммерсант», кредитная организация требует взыскать с ответчиков почти 300 миллиардов рублей. Это крупнейший иск в истории российского банковского сектора. Три года назад началась санация банка.
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с чего всё началось
Банк "ФК Открытие" подал в арбитражный суд Москвы заявление, в котором просит принять обеспечительные меры в виде ареста имущества ответчиков в деле о взыскании более 289,5 миллиарда рублей с бывших топ-менеджеров, а также бывшего основного акционера АО "Открытие холдинг".РИА Новостивчера в 09:38
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Банк «Открытие» через суд попросил арестовать имущество бывших топ-менеджеров
ФедералПрессвчера в 10:08
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Обновлено 13 июля в 00:16
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Обновлено в 20:23
Авто
Опубликованы фотографии интерьера новой Skoda Octavia
Первые шпионские фото интерьера новой «Октавии» 2020 модельного года опубликовал портал Motor1.
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Обновлено в 09:16
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Главный фигурант дела о финансировании итальянских ультраправых из России отказался от показаний
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Вакарчук предложил сажать в тюрьму на 15 лет за переговоры с Россией
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