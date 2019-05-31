Экономика
«ФК Открытие» может выплатить Центробанку 2 млрд рублей дивидендовВедомости 10:04
Чистая прибыль банка по итогам года по МСФО достигла 90 млрд руб. против в 426,8 млрд руб. убытка годом ранее.
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ЕРП может выплатить дивиденды за 2018г только на «префы» со снижением в 4,6 раза
Интерфакс - Россия06:27
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