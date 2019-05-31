Экономика

«ФК Открытие» может выплатить Центробанку 2 млрд рублей дивидендовВедомости 10:04

Чистая прибыль банка по итогам года по МСФО достигла 90 млрд руб. против в 426,8 млрд руб. убытка годом ранее.
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«Аэрофлот» может выплатить дивиденды за 2018 год в размере 2,6877 руб. на акцию

Финмаркет08:36

«ФК Открытие» может выплатить Центробанку 2 млрд рублей дивидендов

Ведомости10:04

«Аэрофлот» может направить на дивиденды за 2018 год 2,9 млрд рублей

Rambler News Service09:38

Банк «ФК Открытие» может выплатить ЦБ за 2018 год 2 млрд рублей дивидендов

ТАСС13:15

Совет директоров «Аэрофлота» рекомендовал снизить дивиденды в 5 раз

Вести.Финанс08:30

ЕРП может выплатить дивиденды за 2018г только на «префы» со снижением в 4,6 раза

Интерфакс - Россия06:27

«Аэрофлот» сохраняет дивидендную политику

Finam.Ru07:21
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Армия и оружие

В Киеве рассказали о конце украинской военной промышленности

Обновлено в 08:57
Общество

«Мираторг» подал два иска о защите деловой репутации

Агропромышленный холдинг «Мираторг» подал в Арбитражный суд Московской области два иска о защите деловой репутации.
Обновлено в 11:06
Гаджеты

TCL вскоре начнет массовое производство гибких OLED-дисплеев

Вместе с открытием линии по производству гибких дисплеев LTPS-AMOLED, компанией было анонсировано заключении контрактов на поставку новых панелей с рядом неназванных популярных производителей мобильных устройств.
Обновлено в 13:11
Происшествия

В московском метро назвали последние сбои в подземке нетипичными

Сбои в столичном метрополитене, которые произошли на прошлой неделе на Большой кольцевой и Серпуховско-Тимирязевской ветках, нетипичны для московской подземки.
Обновлено в 16:30
Общество

Мэр Анапы запретил оплачивать концерт Волочковой из бюджета

Волочкова должна была выступить в Анапе на открытии курортного сезона 8 июня.
Обновлено вчера в 23:14
Общество

В Сыктывкаре завершена работа по ликвидации последствий прошедшей 30 мая грозы с ливнем

В связи с аномальным объемом выпавших осадков – около 56 миллиметров за сутки, что составляет 120 процентов от месячной нормы, коммунальными службами города были направлены силы и средства на ликвидацию последствий.
Обновлено в 09:48
Футбол

Дзюба показал фото со съемок «Вечернего Урганта»

Футболист петербургского «Зенита» Артем Дзюба показал в Сети фото со съемок ток-шоу «Вечерний Ургант».
Обновлено в 09:27
Общество

«Нашествие» решено провести без участия Минобороны

Минобороны России не будет представлено на рок-фестивале «Нашествие», сообщила гендиректор «Мультимедиа холдинг» Евгения Киселева.
Обновлено в 19:31
Футбол

«Чеховские медведи» выиграли суперлигу в 18-й раз подряд

Команда из Чехова в третьем матче финала победила московский «Спартак» (27:23, счет в серии 2-1) и стала чемпионом России по гандболу.
Обновлено в 14:45
Происшествия

При стрельбе в муниципальном центре в Вирджинии погибли 11 человек

Обновлено в 19:12
Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 июня 2019 года

С 1 июня 2019 года в России вступают в силу несколько законов, действие которых окажет на жизнь россиян существенное влияние.
Обновлено в 17:23
Политика

Власти Косова объявили российского сотрудника ООН персоной нон грата

Власти Косова в пятницу объявили персоной нон грата российского сотрудника миссии ООН в Косово (МООНК) Михаила Краснощекова, сообщил в своем фейсбуке косовский премьер Рамуш Харадинай.
Обновлено в 08:18
Кино

Из российской версии фильма об Элтоне Джоне вырезали несколько сцен

Обновлено в 06:31
Авто

Обнародованы дебютные снимки 4-дверного пикапа Lada 4x4

Независимые дизайнеры портала «Колёса.ру» представили, как бы выглядела культовая модель в облике четырехдверного тюнингованного пикапа.
Обновлено в 09:02
Общество

До 400 тыс. рублей: стало известно о новых штрафах для дачников

Представители Федеральной кадастровой палаты Росреестра рассказали, какие новые штрафы придется платить дачникам в этом сезоне.
Обновлено в 15:30
Шоу-бизнес

Игорь Николаев поздравил бывшую жену Наташу Королеву с днем рождения

Игорь Николаев поздравил бывшую жену Наташу Королеву с днем рождения Напомним, что Игорь Николаев и Наташа Королева поженились в 1992 году.
Обновлено в 09:51
Политика

Мексика и США обсудят введение пошлин пятого июня

Напомним, в четверг президент США Дональд Трамп объявил о введении с 10 июня пошлин в размере 5% на все товары из Мексики.
Обновлено в 19:01
Финансы

ЦБ повышает резервирование валютных вкладов

С 1 июля регулятор повышает ставку отчислений в фонд обязательных резервов (ФОР) за валютные вклады физлиц с 7 до 8%, говорится на сайте ЦБ.
Обновлено в 12:50
Гаджеты

Apple может полностью отказаться от iTunes

Компания Apple готовится отправить iTunes на покой.
Обновлено в 11:02
Общество

Водопровод в Яшалте и футбольное поле для жителей Аршан Булг

Первое затрагивает проблему водоснабжения Яшалты, житель села просил оказать содействие в проведении работ по замене разводящих водопроводных сетей.
Обновлено в 08:35
Музыка

Дочь Алсу Микелла появилась на публике после скандала на «Голос. Дети»

Особого внимания удостоилась победительница шоу, 11-летняя Микелла Абрамова и ее ровесник Ержан Максим, которые исполнили совместный дуэт «Это любовь».
Обновлено в 07:39
Армия и оружие

Военный контингент США в Польше увеличится на тысячу человек

Американских военных в Польше станет больше - контингент увеличится минимум на тысячу человек. Об этом пишет газета Financial Times.
Обновлено в 19:27
Политика

Патриарха Варфоломея могут низложить из-за Украины

Церковный раскол на Украине "Новая церковь" Украины была образована на "объединительном соборе" в Киеве в декабре 2018 года в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших в стране.
Обновлено в 15:48
Общество

Петербуржцы пожаловались на рекламу о кастрации неверных мужей

Петербуржцы пожаловались в антимонопольное ведомство на рекламный щит ветеринарной клиники.
Обновлено в 09:33
Гаджеты

General Dynamics представила новое поколение управляемых мин

Обновлено вчера в 16:48
Космос

Спутники Илона Маска могут поставить крест на «суверенном интернете»

Компания уже запустила первые 60 спутников этого проекта на ракете Falcon 9. По оценкам некоторых специалистов, «интернет-созвездия» от SpaceX фактически делает невозможным осуществление всех недавних законов, которые были приняты российским руководством против беспрепятственного доступа граждан к сети.
Обновлено в 07:36
Политика

ВЦИОМ сообщил о новой методике опроса по рейтингу доверия Путину

Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Фёдоров заявил, что благодаря новой методике проведения опроса о доверии российскому президенту Владимиру Путину респонденты чётче отвечают на вопросы и реже затрудняются с ответом.
Обновлено в 14:34
Гаджеты

Недорогие флагманы Honor 20 и Honor 20 Pro появились в продаже

Бренд Honor дал старт китайским продажам смартфонов Honor 20 и Honor 20 Pro, которые были представлены неделю назад.
Обновлено в 14:33
Политика

Трамп назвал Меган Маркл «злобной»

Глава американского государства Дональд Трамп прокомментировал критику в свой адрес со стороны актрисы Меган Маркл, жены британского принца Гарри.
Обновлено в 18:48
Происшествия

Манифестанты подожгли вход в посольство США в Гондурасе

Группа манифестантов, скрывавших свои лица за масками и капюшонами, в пятницу подожгла главный вход в здание посольства США в столице Гондураса Тегусигальпе.
Обновлено в 19:07
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