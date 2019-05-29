Экономика
«ФК Открытие» может выплатить Центробанку 2 млрд рублей дивидендовВедомости вчера в 10:04
Чистая прибыль банка по итогам года по МСФО достигла 90 млрд руб. против в 426,8 млрд руб. убытка годом ранее.
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«Аэрофлот» может направить на дивиденды за 2018 год 2,9 млрд рублей
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