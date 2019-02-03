Экономика
«ФК Открытие» лишился частички пенсииКоммерсантъ 17:55
Ранее кредитная организация владела 1,1% фонда. «Миноритарный пакет акций Ханты-Мансийского НПФ был реализован в декабре 2018 года в рамках инициированной фондом процедуры консолидации и выкупа акций у миноритарных акционеров»,— заявили в «ФК Открытие». В фонде подтвердили покупку доли банка.
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Часть россиян сможет получать негосударственную часть пенсии по старым правилам. Женщины вправе рассчитывать на нее с 55 лет, а мужчины — с 60. Речь идет о гражданах, чей пенсионный возраст был повышен.Известия15:00
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Летевший из Москвы в Красноярск пассажирский самолёт вынужденно сел в Новосибирске из-за слишком сильного мороза в аэропорту назначения.
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Житель Канады выиграл в лотерею почти 33,4 миллиона канадских долларов (около 25,5 миллиона долларов США), сообщил телеканал CTV News со ссылкой на Корпорацию лотерей и азартных игр Онтарио (OLG).
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Авто
В России выросли цены на кроссоверы Zotye
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Театры
В Петербурге умер актер Анатолий Артемов
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Происшествия
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Политика
На выборах президента Сальвадора лидирует правоцентрист Найиб Букеле
Экс-руководитель администрации столицы Сальвадора Найиб Букеле, представляющий правоцентристский "Большой альянс за национальное единство", по предварительным данным, лидирует на выборах президента страны.
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В Хабаровском крае обнаружили мертвого тигра
Мертвый тигр обнаружен в двух километрах от поселка Сита в районе имени Лазо Хабаровского края, сообщается в понедельник на сайте министерства природных ресурсов региона.
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Причина заключается в желании разработчиков убрать саму возможность спама и флэш-мобов, при которых группы единомышленников специально занижают рейтинги видеороликов, тем самым нанося вред авторам контента и их каналам в YouTube.
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Источник рассказал о ремонте трещины во «Фрегате»
Компания Arianespace не согласилась на российское предложение о ремонте трубопровода гелия разгонного блока "Фрегат" на космодроме Куру.
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«Ростех» начал продажи телефона с защитой от прослушки
«Ростех» начал продажи телефона с защитой от прослушки, о чем сообщают «РИА Новости» ссылаясь на пресс-службу «Ростеха».
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Кабмин утвердил концепцию повышения эффективности бюджетных расходов
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Появилось изображение первого в РФ гиперзвукового космического дрона
Появилось изображение модели первого в России многоразового летательного аппарата, предназначенного для полетов в атмосфере и космосе на гиперзвуковых скоростях.
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