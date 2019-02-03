«ФК Открытие» лишился частички пенсииКоммерсантъ 17:55

Часть россиян сможет получать негосударственную часть пенсии по старым правилам. Женщины вправе рассчитывать на нее с 55 лет, а мужчины — с 60. Речь идет о гражданах, чей пенсионный возраст был повышен.

с чего всё началось

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