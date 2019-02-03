Экономика
«ФК Открытие» лишился частички пенсииКоммерсантъ 17:55
Ранее кредитная организация владела 1,1% фонда. «Миноритарный пакет акций Ханты-Мансийского НПФ был реализован в декабре 2018 года в рамках инициированной фондом процедуры консолидации и выкупа акций у миноритарных акционеров»,— заявили в «ФК Открытие». В фонде подтвердили покупку доли банка.
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Часть россиян сможет получать негосударственную часть пенсии по старым правилам. Женщины вправе рассчитывать на нее с 55 лет, а мужчины — с 60. Речь идет о гражданах, чей пенсионный возраст был повышен.Известия15:00
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Один человек погиб при пожаре в центре Москвы
Обновлено в 18:39
Авто
Обновленный Lada Largus появится в 2020 году
Обновленный грузопассажирский универсал LADA Largus (FL) появится на рынке не раньше 2020 года.
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Происшествия
У 26 курсантов Ульяновского суворовского училища выявили эхинококкоз
«По словам главы профильного ведомства Сергея Панченко, по итогам обследований на сегодняшний день имеются подтверждённые сведения о заболевании «эхинококкозом» 26 курсантов, зафиксированные в медицинской документации», — говорится в сообщении.
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Происшествия
Самолет упал в жилом районе Калифорнии
Самолет упал на дома в одном из жилых районов в американском штате Калифорния. В результате инцидента погибли как минимум два человека.
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Здоровье
В Минздраве заявили о росте случаев заболевания раком в России
Национальный медицинский исследовательский центр радиологии Минздрава России заявил, что в стране по итогам 2018 года было выявлено 617 тысяч новых случаев онкологических заболеваний.
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Технологии
Из YouTube могут убрать кнопку «дизлайк»
Причина заключается в желании разработчиков убрать саму возможность спама и флэш-мобов, при которых группы единомышленников специально занижают рейтинги видеороликов, тем самым нанося вред авторам контента и их каналам в YouTube.
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Транспорт
В России появятся уменьшенные дорожные знаки
В России могут появится уменьшенные и совмещенные дорожные знаки. Об этом сообщает газета "Известия".
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Общество
В Канаде продали лотерейный билет с выигрышем $25,5 млн
Джекпот национальной лотереи "6 из 49" в размере 33,4 млн канадских долларов ($25,5 млн) разыгран в Канаде.
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Авто
Продажи удлиненной Volkswagen Jetta стартуют в марте
Официальные продажи удлиненной Volkswagen Jetta нового поколения начнутся 11 марта 2019 года.
Обновлено в 08:05
Экономика
СМИ рассказали о возможности скорого банкротства Tesla
РИА Новости сообщает, что американский производитель электромобилей Tesla может в скором времени стать банкротом.
Обновлено в 07:48
Технологии
Источник рассказал о ремонте трещины во «Фрегате»
Компания Arianespace не согласилась на российское предложение о ремонте трубопровода гелия разгонного блока "Фрегат" на космодроме Куру.
Обновлено в 20:42
Авто
Выпуск «Запорожцев» остановили на Украине
Обновлено в 15:36
Здоровье
Роспотребнадзор призвал ЕАЭС обезопасить продукты от глицидола
В Роспотребнадзоре заявили, что Евразийский экономический Союз (ЕАЭС) должен обезопасить продукты и детское питание от глицидола.
Обновлено в 19:30
Авто
Hyundai разрабатывает 340-сильный кроссовер Tucson N
Обновлено в 08:40
Происшествия
После ДТП с автобусом в Калужской области госпитализировали 24 ребенка
Автобус с детьми опрокинулся утром в воскресенье в Калужской области. В автобусе ехала группа детей в филармонию для выступления в конкурсе.
Обновлено в 04:53
Происшествия
Землетрясение магнитудой 3,1 зафиксировали в Туве
Подземный толчок магнитудой 3,1 зарегистрирован в 327 км к западу-юго-западу от Кызыла (Тува), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.
Обновлено вчера в 06:07
Происшествия
Поисковики обнаружили пропавший самолет с футболистом «Кардифф сити»
Пропавший легкомоторный самолет Piper PA-46 Malibu, на котором летел нападающий валлийского футбольного клуба «Кардифф сити» Эмилиано Сала, обнаружен на дне пролива Ла-Манш.
Обновлено в 17:56
Гаджеты
Ростех запустил в продажу телефон с защитой от прослушки
Телефон с криптозащитой "Круиз-К" начал поставляться серийно, его стоимость - порядка 85 тыс. рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе концерна "Автоматика" (входит в Ростех).
Обновлено в 07:56
Общество
Папа Римский отправился с историческим визитом в ОАЭ
Обновлено в 07:53
Авто
Опубликованы фотографии одного из редких прототипов «Нивы»
Модернизированная «Нива» с квадратной оптикой проходила под заводским индексом ВАЗ-21214М, должна встать на конвейер в 2009-м.
Обновлено в 04:15
Происшествия
Полковнику ФСО предъявили недостаточно качественное топливо
Силовика обвинили в особо крупном мошенничестве Фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) заместитель руководителя СОКР ФСО полковник Эдуард Турта стал вскоре после того, как обвинение было предъявлено поставщику солярки гендиректору ООО "ВАБ-Нефть" Вадиму Балясному и менеджеру ООО Антону Сысоеву.
Обновлено в 17:52
Происшествия
Похищен ястреб Майло, охранявший Хитроу
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Транспорт
Из-за сильного мороза в аэропорту Красноярска отменяют рейсы
Сегодня, 4 февраля, рейс «Аэрофлота» 1484 «Москва Шереметьево – Красноярск» приземлился в аэропорту Новосибирска.
Обновлено в 21:38
Театры
Скончался петербургский актер Анатолий Артемов
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Происшествия
Попытки врачей спасти Децла попали на видео
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Хоккей
«Вашингтон» с Овечкиным проиграл «Бостону» в НХЛ
Российский капитан "Вашингтона" Александр Овечкин, которому не хватает одного очка для того, чтобы выйти на первое место по количеству набранных очков в регулярных чемпионатах среди российских игроков за всю историю НХЛ (1180), провел на льду 24 минуты.
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Происшествия
В УПЦ заявили об избиении настоятеля храма в Тернопольской области
Ранее в УПЦ не раз заявляли о захвате храмов канонической церкви.
Обновлено в 14:00
Общество
Опубликован рейтинг самых романтичных городов мира
В рейтинг вошли по три города США и Канады. Также в список попали четыре японских города.
Обновлено в 04:12