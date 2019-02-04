«ФК Открытие» лишился частички пенсииКоммерсантъ вчера в 17:55

Граждане, попавшие под повышение возраста пенсий, смогут получать ее негосударственную часть по старым правилам — с 55 лет женщины и с 60 мужчины. Это следует из письме Минтруда (есть у «Известий») в адрес Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ).

с чего всё началось

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