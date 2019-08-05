Футбол
Ахмат — Оренбург 2:156orb.ru 04:05
|4′
Виталий Шахов
Антон Швец
|23′
Зоран Нижич
|26′
Бернард Бериша
Одисе Роши
|46′
Евгений Харин
|50′
|58′
Джоэл Фамейе
Тимур Аюпов
|64′
Джордже Деспотович
|68′
Георгий Зотов
Андреа Чуканов
|69′
Джордже Деспотович
Одисе Роши
|70′
Олег Иванов
Денис Глушаков
|72′
Аблай Мбенг
Андрес Понсе
|78′
|84′
Ади Готлиб
Савелий Козлов
Денис Глушаков
|90′+3′
Ахмат
|Вратарь
16
|Защитник
4
15
20
40
|Полузащитник
11
23
|Нападающий
59
Оренбург
|Вратарь
56
|Защитник
3
13
31
|Полузащитник
8
10
32
|Нападающий
9
С участием оренбургской команды 34-летний рефери рассудил шесть встреч, в них «газовики» дважды выиграли, два раза сыграли вничью и потерпели два поражения. В этом сезоне ФК «Оренбург» еще не познал радости побед, проиграв в трех сыгранных матчах.
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