Футбол

Ахмат — Оренбург 2:156orb.ru 04:05

Ахмат — Оренбург
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Ахмат-Арена»
4′
Виталий Шахов
Антон Швец
23′
Зоран Нижич
26′
Бернард Бериша
Одисе Роши
46′
Евгений Харин
50′
58′
Джоэл Фамейе
Тимур Аюпов
64′
Джордже Деспотович
68′
Георгий Зотов
Андреа Чуканов
69′
Джордже Деспотович
Одисе Роши
70′
Олег Иванов
Денис Глушаков
72′
Аблай Мбенг
Андрес Понсе
78′
84′
Ади Готлиб
Савелий Козлов
Денис Глушаков
90′+3′
С участием оренбургской команды 34-летний рефери рассудил шесть встреч, в них «газовики» дважды выиграли, два раза сыграли вничью и потерпели два поражения. В этом сезоне ФК «Оренбург» еще не познал радости побед, проиграв в трех сыгранных матчах.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Владимир Федотов: «„Оренбургу“ нужны футболисты, у нас кадровый голод»

Sportbox.RU16:23

Владимир Федотов: «„Оренбург“ пропустил от „Ахмата“ нелепые, смешные голы»

Bookmaker-ratings.ru16:41

Владимир Федотов: «„Оренбургу“ нужны футболисты, у нас кадровый голод»

Матч ТВ16:23

Тренер «Оренбурга»: «Сложно рассчитывать на результат, пропуская такие нелепые, смешные голы»

Sport24.ru16:33

Федотов: «Сложно рассчитывать на какой-то результат, пропуская такие нелепые смешные голы»

Евро-футбол.ру16:16

Тренер «Оренбурга» Федотов: «У нас кадровый голод. Нужно укрепляться, что мы и будем делать»

Sports.ru16:16

Владимир Федотов: «У „Оренбурга“ кадровый голод»

Спорт-Экспресс16:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 17:14, Ашберн
Общество

Путин подписал закон, повышающий детские пособия

Президент России подписал указ, который увеличивает уровень выплат детских пособий до показателей прожиточного минимума.
Обновлено в 01:15
Общество

Скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин

Обновлено в 16:19
Происшествия

Подросток выбросил маленького ребенка с 10-го этажа

Накануне около 14:40 по местному времени 17-летний подросток скинул шестилетнего ребенка через почти полутораметровое ограждение смотровой площадки галереи Тейт Модерн.
Обновлено в 05:45
Политика

ЦИК повторно проверит подписи кандидатов в Мосгордуму, подавших жалобы

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) проведет еще одну повторную экспертизу подписей за кандидатов в Мосгордуму, которые подали жалобу.
Обновлено в 14:23
Политика

В Германии ответили на заявление российского МИД о вмешательстве

Захарова в воскресенье в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1" заявила, что МИД РФ доведет до руководств США и Германии данные о том, как их дипломатические сотрудники и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве.
Обновлено в 07:21
Экономика

На Украине подсчитали сумму государственного долга

Уточняется, что из всей суммы долга 71,4 миллиарда гривен следует направить по номинированным в гривне облигациям внутреннего госзайма, а остальная часть — в иностранной валюте, сообщает ТАСС.
Обновлено в 15:31
Политика

Трамп дал указание ввести смертную казнь за массовые убийства

Президент США Дональд Трамп дал указание минюсту страны разработать меры по введению смертной казни за массовые убийства.
Обновлено в 10:36
Политика

Китай приостановил импорт сельхозпродукции из США

Китай временно прекратил закупать сельхозпродукцию из США, кроме того, в Пекине не исключили повышение пошлин на данную продукцию.
Обновлено в 13:25
Здоровье

Почему мужчины в России умирают раньше женщин рассказали в Госдуме

Список озвучил представитель Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко.
Обновлено в 08:24
Происшествия

После взрыва на складе боеприпасов в Ачинском районе ввели режим ЧС

В Ачинском районе Красноярского края ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) после взрыва на военном арсенале.
Обновлено в 14:11
Политика

Минфин США назвал дату старта новых антироссийских санкций

Новые антироссийские санкции вступят в силу 26 августа. Об этом, как передает РИА Новости, заявило министерство финансов США.
Обновлено в 05:24
Здоровье

Власти Новой Зеландии решили легализовать аборты

«Безопасный аборт должен рассматриваться и регулироваться как проблема здоровья; женщина имеет право выбирать».
Обновлено в 05:55
Футбол

«Я сыграл по-русски». Фернандес рассказал о голе в ворота «Рубина»

После в интервью клубной пресс-службе натурализованный бразилец подчеркнул, что забил гол благодаря классным действиям Фёдора Чалова.
Обновлено в 09:28
Происшествия

Москвич рассказал, как мошенники списали с его карты миллионы рублей

Житель Москвы рассказал телеканалу РЕН ТВ, как мошенники списали с его банковской карты 3,5 миллиона рублей.
Обновлено в 16:00
Общество

Женщину-пилота сняли с ее первого международного рейса из-за долгов

Женщину, работавшую в российской авиакомпании вторым пилотом, сняли с ее первого международного рейса из-за налоговой задолженности, долгов по штрафам ГИБДД и по кредитам на общую сумму около миллиона рублей.
Обновлено в 09:05
Наука

Современное мышление и язык появились одновременно 70 тысяч лет назад

Обновлено в 10:22
Здоровье

Старение остановит 8 кружек чая в день

Обновлено в 05:01
Происшествия

СМИ сообщили об эвакуации ТЦ «Мега Белая дача» из-за минирования

Около пяти тысяч человек, включая 100 деьтей эвакуировали из торгового центра «Мега Белая Дача» в округе Котельники из-за анонимного сообщения о минировании, сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники.
Обновлено в 17:04
Кино

Дуб из фильма «Побег из Шоушенка» распилили на сувениры для актеров

Знаменитый дуб из фильма "Побег из Шоушенка" распилили на сувениры для актеров, в честь 25-летия картины, сообщает TMZ.
Обновлено в 08:27
Политика

Супрун обязала украинских медиков в сложных ситуациях звонить в США

В случае обнаруженного у пациента отравления и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун обязала медиков звонить по номеру, «доступному из любой точки Соединенных штатов» - именно он указан в новом протоколе для врачей скорой помощи.
Обновлено в 12:03
Политика

Губернатор индийского штата Кашмир: особый статус штата не отменят

Обновлено в 05:40
Происшествия

Число погибших при стрельбе в Техасе возросло

Ранее сообщалось, что из-за стрельбы в торговом центре в городе Эль-Пасо погибли 20 человек, еще 26 пострадали — в том числе шесть мексиканцев.
Обновлено в 11:58
Футбол

«Ахмат» обыграл «Оренбург» в дебютном матче Глушакова

Грозненский "Ахмат" переиграл "Оренбург" в матче четвертого тура чемпионата России.
Обновлено в 14:53
Общество

Девушка раскрыла измену парня благодаря одной детали на фото

Обновлено в 01:23
Экономика

Поставки российского угля на Украину в июне упали на 85%

Экспорт российского угля на Украину в июне сократился на 85,3%, до 129,3 тыс. тонн, по сравнению с тем же месяцем 2018 года, следует из данных ЦДУ ТЭКа, с которыми ознакомился "Ъ".
Обновлено в 05:58
Армия и оружие

Боевики обстреляли окрестности российской базы Хмеймим в Сирии

Боевики в понедельник, 5 августа, обстреляли окрестности российской авиабазы Хмеймим в Сирийской Арабской Республике из реактивных систем залпового огня.
Обновлено в 11:14
Недвижимость

Сбербанк повторно снижает ставки по ипотеке

Сбербанк с 6 августа снижает ставки ипотечных кредитов и увеличивает скидку к ставке для зарплатных клиентов.
Обновлено в 06:10
Технологии

Schneider Electric поможет спроектировать и построить ЦОД Istradigital

Цифровой мегакластер Istradigital будет расположен в экологически чистом Истринском районе Подмосковья на земельном участке площадью 241,5 га и будет включать в себя три зоны: парк оборудования ЦОД, многофункциональный комплекс (форсайт-центр, конгресс-холл, коворкинги, кампус, гостинично-спортивный комплекс), сельскохозяйственный кластер.
Обновлено в 11:00
Происшествия

Mirror: самолет British Airways экстренно приземлился в Валенсии

Самолет авиакомпании British Airways совершил экстренную посадку в Валенсии в связи с задымлением салона.
Обновлено в 15:01
Хоккей

Панарин нарядил дедушку в форму «Нью-Йорк Рейнджерс»

Нападающий Артемий Панарин нарядил дедушку в свитер своего нового клуба — «Нью-Йорк Рейнджерс».
Обновлено в 13:37
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Оренбург
Город в России
Город в России. Административный центр Оренбургской области. Образует муниципальное образование город Оренбург со статусом городского округа.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное