Футбол
ФК «Оренбург» сыграл вничью с тульским «Арсеналом»56orb.ru 13:42
ФК «Оренбург» сегодня, 29 апреля, на стадионе «Газовик» в посёлке Ростоши проводил матч 26-го тура РПЛ против тульского «Арсенала». Тренерский штаб оренбургского клуба довольно неожиданно для многих решил прибегнуть к схеме 4-3-3.
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