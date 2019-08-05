Футбол

ФК Оренбург проиграл «Ахмату» со счетом 1:2Оренбургская неделя 02:08

Ахмат — Оренбург
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Ахмат-Арена»
4′
Виталий Шахов
Антон Швец
23′
Зоран Нижич
26′
Бернард Бериша
Одисе Роши
46′
Евгений Харин
50′
58′
Джоэл Фамейе
Тимур Аюпов
64′
Джордже Деспотович
68′
Георгий Зотов
Андреа Чуканов
69′
Джордже Деспотович
Одисе Роши
70′
Олег Иванов
Денис Глушаков
72′
Аблай Мбенг
Андрес Понсе
78′
84′
Ади Готлиб
Савелий Козлов
Денис Глушаков
90′+3′
Как отметил главный тренер ФК «Оренбург» Владимир Федотов, сложно рассчитывать на результат, пропуская такие голы.
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