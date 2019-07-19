Футбол
ФК «Оренбург» на выезде сыграет с московским ЦСКА56orb.ru вчера в 11:14
20 июля ФК «Оренбург» проведет второй матч в новом сезоне Российской Премьер-Лиги. На выезде подопечные Владимира Федотова сыграют с московским ЦСКА. Игра состоится в Москве на стадионе «ВЭБ-Арена».
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ЦСКА - Оренбург ~ прогноз на второй тур РПЛ: армейцы реабилитируются за поражение в Самаре?
Sport-place18 июля в 02:32
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S&P подтвердило инвестиционный рейтинг России
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