Матч обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. C участием оренбургской команды 37-летний рефери рассудил четыре встречи, в которых «газовики» трижды выиграли и один раз сыграли вничью. Сейчас «Оренбург» находится на последнем месте в турнирной таблице, не набрав ни одного очка.

ФК «Оренбург» на своём поле сыграет с «Тамбовом»

Происшествия В Якутии совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 В Ленском районе Республики Саха (Якутия) совершил аварийную посадку вертолет Ми-8.

Политика Медведчук рассказал о роли оппозиции в Раде Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что роль его партии заключается в решении главных проблемных вопросов для Украины.

Общество Круизным лайнерам запретили заходить в исторический центр Венеции Венецию ежегодно посещают около 20 млн туристов, десятки тысяч которых ранее прибывали на круизных судах.

Общество Сильный ветер в Москве повалил за двое суток 150 деревьев Сильные порывы ветра в пятницу и субботу повалили в Москве 150 деревьев, было повреждено 36 автомобилей, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

Происшествия В Тюмени мужчина открыл огонь по сотрудникам Росгвардии Сотрудник Росгвардии в Тюмени получил огнестрельное ранение во время задержания подозреваемого, в настоящее время его жизни ничего не угрожает, нападавший обезврежен.

Общество Плохое состояние здоровья Горбачева опровергли Ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал, что Горбачев последние полгода живет в больнице.

Общество Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.

Происшествия В Люксембурге семь человек пострадали из-за торнадо По данным мэра Пьера Меллина, пострадали семь человек. Один из них получил тяжелые ранения, пишет "Интерфакс".

Футбол Рибери может оказаться в «Локомотиве» Франк Рибери отыграл 12 сезонов за "Баварию", в составе которой француз выигрывал Лигу чемпионов и девять раз становился чемпионом Германии.

Футбол Леонарду Жардим: «Матч с „Лионом“ продолжался 30 минут» Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим прокомментировал поражение от "Лиона" со счетом 0:3 в 1-м туре лиги 1. На 30-й минуте монегаски остались в меньшинстве после удаления Сеска Фабрегаса.

Шоу-бизнес Максим Фадеев разорвал контракт с Наргиз Организаторы заявили, что артистка якобы отказалась выезжать в тур. Контракт с Наргиз разорвал лейбл продюсера Максима Фадеева.

Футбол Алисон может пропустить до 6 недель из-за травмы Голкипер «Ливерпуля» Алисон Бекер, получивший травму в домашнем матче 1-го тура английской Премьер-лиги с «Норвич Сити» (4:1), может пропустить около 4-6 недель.

Политика Зеленского попросили сделать доллар национальной валютой Украины «В связи с нестабильностью национальной валюты Украины просим провести денежную реформу, заменив национальную валюту Украины гривну на более стабильную — доллар США», — призвал автор петиции.

Гаджеты Huawei представила свою операционную систему Harmony OS Ранее сообщалось, что первый телевизор Huawei может в августе и будет работать на собственной операционной системе.

Общество Названы самые распространенные фамилии в России Председатель Археографической комиссии Уральского отделения РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин назвал самые распространенные фамилии в России.

Армия и оружие ДНР: к линии разграничения в Донбассе отправили украинских снайперов На линии разграничения в Донбассе направили снайперов с разрешением обстрела военнослужащих и мирных жителей.

Здоровье Даже 1 финик вызывает необратимый процесс в организме Медики установили, что недостаток сахаров в крови человека пробуждает в его организме страстное чувство голода.

Политика Как двадцать лет назад Путин был назван преемником Бориса Ельцина Первый президент России в телеобращении к россиянам 20 лет назад, 9 августа, заявил о том, что правительство Сергея Степашина уходит в отставку, а новым премьером станет Владимир Путин.

Политика В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.