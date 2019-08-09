Футбол
ФК «Оренбург» на своём поле сыграет с «Тамбовом»56orb.ru 01:45
C участием оренбургской команды 37-летний рефери рассудил четыре встречи, в которых «газовики» трижды выиграли и один раз сыграли вничью. Сейчас «Оренбург» находится на последнем месте в турнирной таблице, не набрав ни одного очка. Оренбуржцы за 4 матча пропустили 8 голов, забив при этом только три.
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Доехавшим до Оренбурга на матч ФК «Тамбов» будут раздавать бесплатные билеты
Vtambove.ru08 августа в 04:50
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 07:07, Вашингтон
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