Футбол
ФК «Оренбург» арендует Липового из «Динамо»Orenday.ru 02:06
Данил Липовой перешел в "Динамо" в 2015 году из самарских "Крыльев Советов", где периодически выходил на поле с основным составом. Дебют на профессиональном уровне за бело-голубых состоялся у спортсмена в апреле 2017-го во второй команде, которая играла в зоне "Запад" Второй лиги.
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