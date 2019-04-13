Футбол

ФК «Нижний Новгород» в домашнем матче проиграл волгоградскому «Ротору»ГТРК Нижний Новгород 11:31

У нижегородцев ворота соперника удалось поразить Руслану Абазову на 14 минуте игры. У волгоградцев отличились Артем Попов и Камиль Муллин, забивший в этом матче два гола.
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