Футбол
ФК «Нижний Новгород» уступил «Балтике»ГТРК Нижний Новгород 02:42
Дмитрий ЧЕРЫШЕВ, главный тренер "Нижнего Новгорода": Обидно, что проиграли. В дебюте встречи мы доминировали, но после двух наших потерь футболисты «Балтики» воспрянули духом.
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Политика
Новый президент Литвы раскритиковал «Северный поток-2»
Президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель раскритиковал строительство газопровода «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 21:44
Политика
Глава Барнаула написал заявление об отставке
Обновлено в 00:38
Происшествия
Пропавший в омской тайге мальчик найден живым
Трехлетний мальчик, пропавший в омской тайге, найден живым спустя два дня.
Обновлено в 06:06
Политика
Лавров оценил ситуацию с подписанием мирного договора с Японией
Подписание мирного договора с Японией упирается в нежелание Токио признать итоги Второй мировой войны, касающиеся принадлежности Курил, но ситуация не является тупиковой, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".
Обновлено в 04:34
Шоу-бизнес
Глеба Панфилова госпитализировали в тяжелом состоянии
Обновлено вчера в 12:09
Экономика
Чистая прибыль X5 Retail Group в I полугодии выросла на 59,3%
Чистая прибыль X5 Retail Group по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за шесть месяцев 2019 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 59,3% и достигла 22,8 млрд рублей (14,3 млрд рублей годом ранее).
Обновлено в 04:02
Культура
Американский актер Эрик Робертс хочет получить российское гражданство
Обновлено вчера в 15:05
Финансы
Курс евро впервые с апреля превысил 74 рубля
Курс рубля в ходе торгов в четверг днем заметно снижается на фоне падения нефтяных котировок на 2%, евро впервые с 1 апреля поднялась выше отметки в 74 рубля.
Обновлено в 06:21
Футбол
Цорн опроверг слухи о возможном назначении Черчесова тренером «Спартака»
Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн заявил, что пришёл в клуб без помощи главного тренера сборной России Станислава Черчесова и не планирует назначать его наставником красно-белых после Олега Кононова.
Обновлено в 05:43
Транспорт
В РЖД рассказали об обязанности проводников собирать постельное белье
Обновлено вчера в 11:22
Политика
В США назвали интересной идею Зеленского по нормандскому формату
США считают интересным предложение украинского лидера Владимира Зеленского расширить нормандский формат за счёт Вашингтона или Лондона.
Обновлено в 04:48
Игры
Трейлер-анонс вышел к игре Need for Speed HEAT
Официальный трейлер появился к компьютерной игре Need for Speed Heat. Захватывающие гонки, погони, столкновение с полицией.
Обновлено вчера в 11:04
Происшествия
В Уфе дознавательнице стало плохо в суде по делу об изнасиловании
Обновлено 13 августа в 05:53
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия
Обновлено вчера в 18:32
Футбол
Нурмагомедов призвал Черчесова вызвать Сулейманова в сборную
Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов на своей странице в Instagram призвал главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова вызвать нападающего «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова в национальную команду.
Обновлено вчера в 13:23
Здоровье
Минздрав заявил о росте числа жителей России с синдромом Дауна
По сообщениям РИА Новости со ссылкой на сведения статистического отчета министерства здравоохранения РФ за 2018 год, на 100 тыс. населения приходится почти 13 тыс. зарегистрированных в медицинских учреждениях жителей страны с синдромом Дауна.
Обновлено вчера в 22:48
Авто
АвтоВАЗ выпустит две новые версии Lada Granta
«АвтоВАЗ» сертифицировал две новые версии LADA Granta – учебную и с ручным управлением, предназначенную для людей с ограниченными возможностями.
Обновлено вчера в 07:35
Футбол
«Рубин» оштрафован за исполнение Шароновым обязанностей тренера
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза принял решение оштрафовать казанский "Рубин" за исполнение Романом Шароновым обязанностей главного тренера.
Обновлено вчера в 11:00
Экономика
ВЦИОМ: треть россиян с трудом выплачивают кредиты
Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что больше половины россиян (51%) имеют непогашенные кредиты.
Обновлено в 04:26
Путешествия
В Турции предлагают запретить систему аll inclusive в отелях
Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года владельцы отелей в Турции предложили провести эксперимент: ввести систему аll inclusive (всё включено) и в заведениях общественного питания за пределами отелей.
Обновлено вчера в 07:10
Политика
Приказ Минобрнауки не повлияет на международную деятельность РАН
Президент Российской академии наук Александр Сергеев заявил, что приказ Министерства науки и высшего образования России, регламентирующий организацию контактов с иностранными учеными, не повлияет на развитие международного сотрудничества РАН.
Обновлено в 05:49
Общество
Подсчитано число россиян на обочине жизни
Регионом с наименьшим количеством жителей в группе риска стала Москва (1,7 процента), с наибольшим — Хакасия (34,3 процента).
Обновлено в 02:45
Авто
McLaren покажет свой суперкар GT от подразделения MSO
Спортивное купе McLaren GT покажут в специальной версии от подразделения McLaren Special Operations (MSO).
Обновлено в 06:11
Политика
В Китае заявили о намерении принять контрмеры на новые пошлины США
Комитет по тарифам Госсовета Китая заявил, что китайская сторона вынуждена принять контрмеры в ответ на новые пошлины США.
Обновлено в 05:49
Политика
В ДНР назвали число получивших гражданство России
В миграционной службе Министерства внутренних дел самопровозглашённой Донецкой народной республики рассказали, сколько жителей ДНР получили гражданство России.
Обновлено вчера в 11:28
Энергетика
Суд Люксембурга постановил взыскать с Газпрома 2,6 млрд долларов
Напомним, в феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал Газпром выплатить «Нафтогазу» компенсацию в 4,63 млрд долларов по контракту на транзит газа – с учетом ранее присужденной в пользу Газпрома суммы штраф должен был составить 2,56 млрд долларов.
Обновлено вчера в 08:50