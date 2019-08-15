Футбол

ФК «Нижний Новгород» уступил «Балтике»ГТРК Нижний Новгород 02:42

Дмитрий ЧЕРЫШЕВ, главный тренер "Нижнего Новгорода": Обидно, что проиграли. В дебюте встречи мы доминировали, но после двух наших потерь футболисты «Балтики» воспрянули духом.
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