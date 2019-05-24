Футбол
«Нижний Новгород» обыграл «Мордовию» и сыграет в стыковых матчахSoccer.ru вчера в 09:55
"Нижний Новгород" одолел "Мордовию" в заключительном туре ФНЛ и завершил сезон на четвертой строчке, позволяющей сыграть в переходных матчах за право выступать в РПЛ.
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Битва в Нижнем Новгороде: «Мордовия» не сдалась, но проиграла. Итог — 12-е место в ФНЛ
Столица Свчера в 10:32
ФК «Нижний Новгород» против «Мордовии»: следим за матчем и болеем за наших онлайн
Нижний Новгород on-lineвчера в 07:53
«Нижний Новгород» — «Мордовия». Прогноз (к. 1.50) и ставки на матч ФНЛ 25 мая 2019 года
LiveSport.ru23 мая в 21:23
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 02:53, Ашберн
Политика
Украина угрожает России «гамбургскими» санкциями из-за моряков
"Если же Москва решит игнорировать это решение [об освобождении украинских моряков], то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России", - приводит агентство слова Мельника.
Обновлено вчера в 22:55
Единоборства
Экс-претендент на титул Хантер нокаутировал Мальдонадо
Бой прошёл в супертяжёлом весе. Хантер сразу завладел инициативой и работал первым номером, оказывая постоянный прессинг на соперника.
Обновлено в 02:17
Кино
Главный приз Каннского кинофестиваля получил фильм «Паразиты»
«Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля получил фильм южнокорейского режиссера Пон Джун-хо «Паразиты», сообщается на странице фестиваля в Twitter.
Обновлено вчера в 14:55
Хоккей
Жена Овечкина раскритиковала болельщиков российских хоккеистов
Обновлено вчера в 17:39
Происшествия
Машина въехала в стену Театра Российской армии в Москве
Телеканал добавляет, что машина въехала в стену Театра Российской армии. Об этом со ссылкой на очевидцев также сообщает портал News.ru.
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Гаджеты
Новые SIM-карты от China Unicom имеют до 128 Гбайт внутренней памяти
Сообщается о вариантах с 32 Гбайт, 64 Гбайт и 128 Гбайт внутренней памяти.
Обновлено в 01:15
Хоккей
25 мая Россия поборется с Финляндией за путевку в финал ЧМ по хоккею
Игра начнется в 16:15 по московскому времени Матч между сборными России и Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею состоится на арене имени Ондрея Непелы в Братиславе 25 мая.
Обновлено вчера в 05:20
Политика
В Алжире пока не нашлось желающих занять пост президента
Временно высший пост в стране занял спикер верхней палаты парламента Абделькадер Бенсалах, соратник бывшего президента.
Обновлено в 02:16
Наука
В Канаде найдены самые древние ископаемые грибы
Возраст находки составляет около миллиарда лет В арктической части Канады обнаружены самые древние грибы на Земле, их возраст составляет примерно один миллиард лет, пишет журнал Nature.
Обновлено 23 мая в 08:37
Футбол
Капитан «Ромы» Де Росси написал прощальное письмо римскому клубу
Полузащитник и капитан «Ромы» Даниэле Де Росси написал прощальное письмо команде. Ранее стало известно, что футболист покидает римлян.
Обновлено вчера в 19:41
Происшествия
Таксист устроил стрельбу в ходе драки в Одинцове
Драка со стрельбой с участием водителя такси произошла в подмосковном Одинцове, один из ее участников применил оружие.
Обновлено в 01:50
Армия и оружие
Сирийская армия отбила атаку террористов в Идлибе
Обновлено вчера в 16:12
Общество
В Москве ожидаются дождь, гроза и до 24 градусов тепла
Обновлено вчера в 23:03
Происшествия
Во Владивостоке оштрафуют родителей выпускницы после инцидента в школе
Обновлено вчера в 06:26
Наука
Российские филологи предложили называть мясные продукты новым словом
Российские специалисты по филологии предложили мясные продукты и полуфабрикаты теперь называть словом «карноним».
Обновлено вчера в 15:04
Шоу-бизнес
Пресняков не стал поздравлять Орбакайте с днем рождения в Instagram
Владимир Пресняков-младший проигнорировал день рождения своей бывшей жены - Кристины Орбакайте - в соцсетях, не став публично поздравлять исполнительницу с 48-летием.
Обновлено в 01:38
Общество
В столице РТ прошел республиканский ифтар на «Казань Арене»
15 тысяч человек приняли участие в коллективном намазе. Вчера вечером на стадионе «Казань Арена» прошел VII Республиканский ифтар.
Обновлено в 00:55
Хоккей
Алексей Житник: Воробьева-младшего обыграли в стиле Воробьева-старшего
Напомним, в полуфинале чемпионата мира сборная Финляндии обыграла команду России со счетом 1:0.
Обновлено в 02:42
Культура
Зеленский станцевал на съемках шоу «Лига смеха»
Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористического шоу «Лига смеха», которые проходили 25 мая в Октябрьском дворце в Киеве.
Обновлено вчера в 19:55
Общество
Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом
Ранее Соловьев в эфире радио "Вести FM" раскритиковал участников акции против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге и назвал их "продолжателями дела бесноватых" и "наследниками бесов".
Обновлено вчера в 10:36
Происшествия
Число жертв утечки газа в Китае достигло 10 человек
Число жертв утечки газа в китайском порту Лунъянь в провинции Шаньдун увеличилось до 10 человек, еще 19 пострадали.
Обновлено в 02:08
Политика
В Альметьевске стартовало предварительное голосование «Единой России»
Сегодня, 26 мая, альметьевцы принимают участие в предварительном внутрипартийном голосовании по определению кандидатур для последующего их выдвижения кандидатами в депутаты в Государственный Совет Республики Татарстан от партии «Единая Россия».
Обновлено в 01:20
Происшествия
В Якутии ранили ножом директора школы
Ножевое ранение в живот получил 33-летний директор Чаранской школы Усть-Алданского района.
Обновлено в 02:26
Политика
Глава общества пасечников опроверг сообщения о массовой гибели пчел
Пасечник отметил, что при плохой погоде, которая наблюдалась в апреле и мае в Швейцарии, пчелы просто реже вылетали из ульев и питались медом, который собрали ранее.
Обновлено вчера в 20:03
Энергетика
Затягивание ситуации с «Дружбой» грозит рисками для репутации РФ
Задержки в разрешении ситуации с нефтепроводом "Дружба" грозят рисками для репутации России как поставщика нефти, полагают опрошенные РИА Новости аналитики.
Обновлено вчера в 20:16
Общество
Фонд святой Екатерины провел субботник в сквере у театра драмы
В субботу, 25 мая, активисты фонда святой Екатерины вместе с волонтерами и другими жителями Екатеринбурга провели субботник, на котором восстановили газон в сквере у театра драмы.
Обновлено в 01:16
Происшествия
На Эвересте при спуске погибли два альпиниста
Два альпиниста из Индии и Австрии скончались после восхождения на Эверест, сообщает Himalayan Times.
Обновлено 24 мая в 04:19
Происшествия
Спецназовцу отказались компенсировать ракетно-бомбовый удар
Согласно документам суда, в сентябре 1999 года капитан Лысых, служивший в 15-м отряде спецназа «Вятич» внутренних войск МВД, получил тяжелую минно-взрывную травму в ходе спецоперации в Новолакском районе Дагестана.
Обновлено 24 мая в 17:46
Экономика
Эксперты объяснили, почему центробанки начинают скупать золото
Россия за прошлой год купила 274 тонны золота.
Обновлено вчера в 15:22
Политика
Замгубернатора Ростовской области Юрий Молодченко ушел в отставку
Заместитель губернатора Ростовской области по вопросам экономики Юрий Молодченко ушел в отставку по собственному желанию, сообщает пресс-служба Правительства Ростовской области.
Обновлено вчера в 15:02