«Нижний Новгород» обыграл «Мордовию» и сыграет в стыковых матчахSoccer.ru вчера в 09:55

"Нижний Новгород" одолел "Мордовию" в заключительном туре ФНЛ и завершил сезон на четвертой строчке, позволяющей сыграть в переходных матчах за право выступать в РПЛ.

«Нижний Новгород» обыграл «Мордовию» и сыграет в стыковых матчах

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