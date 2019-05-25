Футбол

ФК «Нижний Новгород» сыграет с «Мордовией»ННТВ вчера в 05:01

Мордовским футболистам есть за что играть. По большому счету, даже ничья или поражение могут позволить Нижнему Новгороду попасть в стыковые матчи.
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«Тамбов» Григоряна первый. Черышев поборется за выход в РПЛ

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«Нижний Новгород» вышел в стыковые матчи за право выступать в РПЛ

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Битва в Нижнем Новгороде: «Мордовия» не сдалась, но проиграла. Итог — 12-е место в ФНЛ

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ФК «Нижний Новгород» против «Мордовии»: следим за матчем и болеем за наших онлайн

Нижний Новгород on-line07:53

ФК «Нижний Новгород» сыграет с «Мордовией»

ННТВвчера в 05:01
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