ФК «Нижний Новгород» сыграет с «Мордовией»ННТВ вчера в 05:01

Мордовским футболистам есть за что играть. По большому счету, даже ничья или поражение могут позволить Нижнему Новгороду попасть в стыковые матчи.

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Общество Сахалинские поликлиники не будут работать дольше из-за неправильной подписи Как удалось выяснить, документ был подписан замминистра здравоохранения Ларисой Згурьевой и, вероятно, его финальная стадия была подготовлена в то время, пока новый и. о. главы ведомства Владимир Ющук находился в командировке в Александровске-Сахалинском и Поронайске.

Игры Утечка: постер, ролик и свежие детали Roller Champions от Ubisoft Вдобавок вместе с другими утечками появился небольшой ролик с интро одной из локаций. Ubisoft старательно пытается его отовсюду удалить.

Общество Россияне перешли с вина на пиво ради экономии Спрос на вино и дорогой алкоголь в России снизился с начала текущего года: граждане предпочитают покупать более дешевые пиво и водку, следует из результатов исследования, проведенного сервисом по и выбору товаров в интернете Rate&Goods.

Политика Экс-советник Януковича заявил о роли Парубия в беспорядках 2014 года Андрей Портнов, замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, рассказал о возможном участии спикера Верховной рады Андрея Парубия в массовых беспорядках в Киеве и Одессе в 2014 году.

Кино Гран-при Каннского кинофестиваля получил фильм «Атлантика» Гран-при фестиваля присудили "Атлантике" Мати Диоп, это дебютный фильм режиссера. Приз вручил актер Сильвестр Сталлоне.

Шоу-бизнес Жасмин отреагировала на слухи об общем с Киркоровым сыне Российская певица Жасмин прокомментировала появившиеся в СМИ предположения о том, что она является суррогатной матерью сына исполнителя Филиппа Киркорова.

Космос SpaceX вывела на орбиту спутники для глобальной раздачи Интернета Компания SpaceX вывела на орбиту ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками для глобальной раздачи интернета.

Армия и оружие Российский беспилотник «Охотник» впервые поднялся в воздух Российский ударный беспилотник «Охотник», который создан с применением технологий «стелс», в начале весны первый раз поднялся в воздух с взлетно-посадочной полосы Новосибирского авиационного завода имени Чкалова.

Хоккей Тренер Канады не удивился поражению сборной России от Финляндии на ЧМ Главный тренер сборной Канады по хоккею Ален Виньо заявил, что команда Финляндии сыграла сильнее России в полуфинале чемпионата мира в Словакии.

Здоровье Внутриутробное переливание крови впервые провели в Алтайском крае Чтобы спасти ребенка, потребовались внутриутробные переливания крови, которым алтайские врачи научились на курсах в Екатеринбурге.

Политика России пригрозили «гамбургскими» санкциями из-за украинских моряков Украина намерена требовать от Германии введения в отношении России новых санкций, если Москва не выполнит решение Международного трибунала ООН по морскому праву по освобождению «керченских моряков», заявил агентству «Укринформ» в субботу, 25 мая, украинский посол в ФРГ Андрей Мельник.

Культура Дочь Алсу не пришла на спецвыпуск проекта «Голос. Дети» Напомним, телеканал анонсировал этот спецвыпуск после скандала с победой дочери певицы Алсу Микеллы и результатов расследования.

Происшествия Два человека погибли при пожаре в квартире на юге Москвы Два человека погибли в результате пожара в квартире жилого дома, расположенного в столичном районе Северное Чертаново.

Политика ВЦИОМ: рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.

Политика Украинский министр резко раскритиковал манеру общения Зеленского Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян резко раскритиковал речь президента страны Владимира Зеленского, который якобы говорит «на кацапском».

Политика Трамп заявил, что не беспокоился из-за учений КНДР Президент США Дональд Трамп заявил, что не испытывал беспокойства по поводу военных учений, которые проводила КНДР, а также признался, что улыбнулся, когда узнал о критических высказываниях в адрес его политического противника и бывшего вице-президента США Джо Байдена в Пхеньяне.

Культура Зеленский станцевал на съемках шоу «Лига смеха» Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористического шоу «Лига смеха», которые проходили 25 мая в Октябрьском дворце в Киеве.

Происшествия СК проверит сообщения об избиении школьника санитарами психбольницы Следственный комитет (СК) России намерен провести доследственную проверку после того, как в Сети появились сообщения об избиении 15-летнего школьника санитарами московской психбольницы.

Общество Дело - труба: ТГК-14 предложили раскошелиться на экологию В мэрии Улан-Удэ состоялось совещание по проблемам загрязнения атмосферного воздуха, где чиновники попытались определиться с тем, как сокращать выбросы вредных веществ в атмосферу.

Политика Негативное отношение к парадам в Москве объяснили в Японии Журналист рассказал о негативном отношении японцев к шикарным празднованиям в Москве Дня Победы.

Технологии NYT: разработку АНБ США применили для хакерской атаки в Балтиморе Программа под названием EternalBlue, разработанная при поддержке Агентства национальной безопасности (АНБ) США, была применена для хакерской атаки на системы властей города Балтимор (штат Мэриленд).

Происшествия Во время спуска с Эвереста погибли два альпиниста Два альпиниста из Австрии и Индии скончались за последние сутки после восхождения на самую высокую гору в мире Эверест, сообщает газета Himalayan Times со ссылкой на организаторов экспедиций.