Футбол

ФК «Нижний Новгород» сыграет с «Мордовией»ННТВ вчера в 05:01

Мордовским футболистам есть за что играть. По большому счету, даже ничья или поражение могут позволить Нижнему Новгороду попасть в стыковые матчи.
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«Нижний Новгород» - «Мордовия»: кому очки нужнее?

Все про Спорт ру19:24

«Нижний Новгород» — «Мордовия». Прогноз (к. 1.50) и ставки на матч ФНЛ 25 мая 2019 года

LiveSport.ru23 мая в 21:23

Битва в Нижнем Новгороде: «Мордовия» не сдалась, но проиграла. Итог — 12-е место в ФНЛ

Столица С10:32

ФК «Нижний Новгород» против «Мордовии»: следим за матчем и болеем за наших онлайн

Нижний Новгород on-line07:53

ФК «Нижний Новгород» сыграет с «Мордовией»

ННТВвчера в 05:01

«Тамбов» Григоряна первый. Черышев поборется за выход в РПЛ

Спорт-Экспресс13:00

Нижний Новгород - Мордовия. Прогноз и ставка на матч ФНЛ

ODDS.ru23 мая в 14:11
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Общество

Сахалинские поликлиники не будут работать дольше из-за неправильной подписи

Как удалось выяснить, документ был подписан замминистра здравоохранения Ларисой Згурьевой и, вероятно, его финальная стадия была подготовлена в то время, пока новый и. о. главы ведомства Владимир Ющук находился в командировке в Александровске-Сахалинском и Поронайске.
Обновлено в 19:51
Игры

Утечка: постер, ролик и свежие детали Roller Champions от Ubisoft

Вдобавок вместе с другими утечками появился небольшой ролик с интро одной из локаций. Ubisoft старательно пытается его отовсюду удалить.
Обновлено в 18:21
Общество

Россияне перешли с вина на пиво ради экономии

Спрос на вино и дорогой алкоголь в России снизился с начала текущего года: граждане предпочитают покупать более дешевые пиво и водку, следует из результатов исследования, проведенного сервисом по и выбору товаров в интернете Rate&Goods.
Обновлено в 19:15
Политика

Экс-советник Януковича заявил о роли Парубия в беспорядках 2014 года

Андрей Портнов, замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, рассказал о возможном участии спикера Верховной рады Андрея Парубия в массовых беспорядках в Киеве и Одессе в 2014 году.
Обновлено в 19:20
Кино

Гран-при Каннского кинофестиваля получил фильм «Атлантика»

Гран-при фестиваля присудили "Атлантике" Мати Диоп, это дебютный фильм режиссера. Приз вручил актер Сильвестр Сталлоне.
Обновлено в 14:12
Здоровье

5 симптомов, с которыми нужно тотчас обращаться в больницу

При каких симптомах нужно тотчас бежать к врачу, рассказывает МедикФорум.
Обновлено в 08:56
Шоу-бизнес

Жасмин отреагировала на слухи об общем с Киркоровым сыне

Российская певица Жасмин прокомментировала появившиеся в СМИ предположения о том, что она является суррогатной матерью сына исполнителя Филиппа Киркорова.
Обновлено в 18:13
Космос

SpaceX вывела на орбиту спутники для глобальной раздачи Интернета

Компания SpaceX вывела на орбиту ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками для глобальной раздачи интернета.
Обновлено вчера в 01:36
Армия и оружие

Среди плененных в ДНР украинских военных оказался 54-летний солдат

Обновлено в 18:58
Армия и оружие

Российский беспилотник «Охотник» впервые поднялся в воздух

Российский ударный беспилотник «Охотник», который создан с применением технологий «стелс», в начале весны первый раз поднялся в воздух с взлетно-посадочной полосы Новосибирского авиационного завода имени Чкалова.
Обновлено в 04:26
Хоккей

Тренер Канады не удивился поражению сборной России от Финляндии на ЧМ

Главный тренер сборной Канады по хоккею Ален Виньо заявил, что команда Финляндии сыграла сильнее России в полуфинале чемпионата мира в Словакии.
Обновлено в 19:25
Здоровье

Внутриутробное переливание крови впервые провели в Алтайском крае

Чтобы спасти ребенка, потребовались внутриутробные переливания крови, которым алтайские врачи научились на курсах в Екатеринбурге.
Обновлено в 02:59
Политика

России пригрозили «гамбургскими» санкциями из-за украинских моряков

Украина намерена требовать от Германии введения в отношении России новых санкций, если Москва не выполнит решение Международного трибунала ООН по морскому праву по освобождению «керченских моряков», заявил агентству «Укринформ» в субботу, 25 мая, украинский посол в ФРГ Андрей Мельник.
Обновлено в 20:28
Культура

Дочь Алсу не пришла на спецвыпуск проекта «Голос. Дети»

Напомним, телеканал анонсировал этот спецвыпуск после скандала с победой дочери певицы Алсу Микеллы и результатов расследования.
Обновлено вчера в 14:58
Происшествия

Два человека погибли при пожаре в квартире на юге Москвы

Два человека погибли в результате пожара в квартире жилого дома, расположенного в столичном районе Северное Чертаново.
Обновлено в 06:28
Политика

ВЦИОМ: рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет

В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.
Обновлено вчера в 14:59
Политика

Украинский министр резко раскритиковал манеру общения Зеленского

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян резко раскритиковал речь президента страны Владимира Зеленского, который якобы говорит «на кацапском».
Обновлено в 15:54
Политика

Трамп заявил, что не беспокоился из-за учений КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что не испытывал беспокойства по поводу военных учений, которые проводила КНДР, а также признался, что улыбнулся, когда узнал о критических высказываниях в адрес его политического противника и бывшего вице-президента США Джо Байдена в Пхеньяне.
Обновлено в 19:26
Культура

Зеленский станцевал на съемках шоу «Лига смеха»

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористического шоу «Лига смеха», которые проходили 25 мая в Октябрьском дворце в Киеве.
Обновлено в 19:55
Армия и оружие

Навальный нагло обманул героя фейкового видео об «опросах» в ВС РФ

Неназванный «боец тюменского спецназа» полностью опроверг высказывания, которые прозвучали в фейковой записи штаба Навального в Тюмени.
Обновлено в 15:20
Происшествия

СК проверит сообщения об избиении школьника санитарами психбольницы

Следственный комитет (СК) России намерен провести доследственную проверку после того, как в Сети появились сообщения об избиении 15-летнего школьника санитарами московской психбольницы.
Обновлено в 19:56
Общество

Дело - труба: ТГК-14 предложили раскошелиться на экологию

В мэрии Улан-Удэ состоялось совещание по проблемам загрязнения атмосферного воздуха, где чиновники попытались определиться с тем, как сокращать выбросы вредных веществ в атмосферу.
Обновлено вчера в 21:00
Политика

Негативное отношение к парадам в Москве объяснили в Японии

Журналист рассказал о негативном отношении японцев к шикарным празднованиям в Москве Дня Победы.
Обновлено в 20:24
Технологии

NYT: разработку АНБ США применили для хакерской атаки в Балтиморе

Программа под названием EternalBlue, разработанная при поддержке Агентства национальной безопасности (АНБ) США, была применена для хакерской атаки на системы властей города Балтимор (штат Мэриленд).
Обновлено в 16:11
Происшествия

Во время спуска с Эвереста погибли два альпиниста

Два альпиниста из Австрии и Индии скончались за последние сутки после восхождения на самую высокую гору в мире Эверест, сообщает газета Himalayan Times со ссылкой на организаторов экспедиций.
Обновлено вчера в 03:46
Футбол

Черышев завоевал первый испанский трофей в карьере

"Валенсия" завоевала трофей Кубка Испании.
Обновлено в 17:45
Происшествия

Три человека погибли в результате крупной автоаварии в Дагестане

Обновлено в 15:41
Армия и оружие

Иран пригрозил отправить американские корабли на дно

Обновлено в 19:48
Происшествия

В Бразилии полицейские напали на бар, убив 11 человек

Четверо сотрудников правоохранительных органов Бразилии причастны к нападению на бар на прошлой неделе, в которых погибло 11 человек.
Обновлено в 17:14
Общество

Мэрия Уфы может софинансировать реставрацию жилых домов-объектов культурного наследия

Обновлено в 13:29
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