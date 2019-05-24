Футбол
ФК «Нижний Новгород» сыграет с «Мордовией»ННТВ вчера в 05:01
Мордовским футболистам есть за что играть. По большому счету, даже ничья или поражение могут позволить Нижнему Новгороду попасть в стыковые матчи.
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«Нижний Новгород» — «Мордовия». Прогноз (к. 1.50) и ставки на матч ФНЛ 25 мая 2019 года
LiveSport.ru23 мая в 21:23
ФК «Нижний Новгород» против «Мордовии»: следим за матчем и болеем за наших онлайн
Нижний Новгород on-line07:53
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