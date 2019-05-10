Футбол

ФК «Нижний Новгород» разгромил «Краснодар-2» 11 маяКП - Нижний Новгород 13:04

Ранее сообщалось, что на матче 11 мая присутствовал глава региона Глеб Никитин, который не только поздравил команду с триумфом, но и поблагодарил за проделанную работу главного тренера ФК «Нижний Новгород» Дмитрия Черышева, а также пожелал ему и его подопечным новых побед.
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ФК «Нижний Новгород» разгромил «Краснодар-2» 11 мая

КП - Нижний Новгород13:04

ФК «Нижний Новгород» всухую разгромил «Краснодар-2»

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«Нижний Новгород» - «Краснодар-2»: кому очки нужнее?

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Счёт 3:0 — лучший подарок: ФК «Нижний Новгород» поздравил Дмитрия Черышева, разгромив «Краснодар-2»

Нижний Новгород on-line12:06

«Нижний Новгород» сыграет с «Краснодаром-2» 11 мая

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ФК «Нижний Новгород» разгромил «Краснодар-2» на домашнем поле

В Городе N11:44
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Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани отменил поездку в Киев. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.
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Президент США Дональд Трамп призвал Китай поскорее заключить торговую сделку, не дожидаясь президентских выборов 2020 года в США.
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"Дело до поставок С-400 в июле, как заявлял турецкий президент, не дойдет, поскольку приобретение приведет к санкциям Вашингтона, а в свете нынешнего падения курса лиры это означало бы экономический крах Турции", - отметил источник Bild.
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Дипломат предложила польским властям в вопросах двусторонних отношениях с Москвой мыслить с точки зрения российской стороны, чтобы "формулировать адекватный ответ".
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В Ростовской области при взрыве газа в жилом доме погиб один человек

Обновлено в 19:32
Происшествия

Дочь Доренко добивается расследования обстоятельств его смерти

Дочь известного тележурналиста Сергея Доренко, разбившегося 9 мая на мотоцикле в Москве, Екатерина, обратилась в полицию с просьбой разобраться в произошедшем и провести тщательное расследование причин и обстоятельств его кончины, сообщает РБК .
Обновлено в 04:18
Происшествия

В Оренбурге совершил жесткую посадку Boeing 737

Обновлено в 05:04
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Гуаидо поручил своему представителю встретиться с военными в США

Лидер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо поручил своему представителю в США установить прямые связи для сотрудничества с американскими военными.
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Эксперт: половина успеха в выздоровлении пациента зависит от медсестры

Значимость сестринского дела в системе здравоохранения признается во всем мире, грамотная медсестра - это половина успеха в выздоровлении пациента.
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Алисса Милано объявила секс-бойкот из-за закона об абортах

Обновлено в 13:58
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На Камчатке медведь обокрал охотников

Охотники попытались напугать медведя и стали стрелять в воздух, однако это не заставило животное бросить свою добычу.
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Здоровье

Врачи назвали пять «странных» признаков диабета

Многие люди могут долгое время жить с диабетом, даже не подозревая об этом, поскольку признаки заболевания не всегда вызывают плохое самочувствие.
Обновлено в 09:21
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ТОП автомобильных киномифов, в которые нельзя верить

Обновлено в 09:30
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Источник заявил о неминуемости гибели пассажиров в хвосте SSJ-100

Обновлено в 15:02
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Загитова порадовала фанатов фотографиями в купальнике

Олимпийская чемпионка-2018 по фигурному катанию Алина Загитова вновь порадовала своих болельщиков, правда, в этот раз не на катке.
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Советник Зеленского пообещал продолжение курса на «войну с Россией»

Украина будет держать курс на вступление НАТО и "на отношение к войне с Россией", заявил советник новоизбранного президента страны Владимира Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин в эфире "Громадского телевидения".
Обновлено в 17:51
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ООН начинает слушания по делу украинских моряков, задержанных Россией

Суд ООН приступил к рассмотрению уголовного дела, возбужденного Украиной по факту задержания Россией 24 моряков и трех морских судов в ноябре 2018 года.
Обновлено вчера в 08:09
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Ростовчанка Виктория Лопырева показала идеальную фигуру в стильном купальнике

Ростовчанка Виктория Лопырева показала идеальную фигуру в стильном купальнике.
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Натуральная косметика из Сибири: «Мы — чокнутые русские» (SRF, Швейцария) (SRF)

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Появилось видео картин Айвазовского с затонувшего парохода

Радиостанция "Говорит Москва" опубликовала видео поиска картин Ивана Айвазовского на дне Черного моря.
Обновлено в 16:22
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В Японии испытают самый быстрый в мире пассажирский поезд

Телеканал подчёркивает, что новый «Синкансэн» станет самым быстрым пассажирским экспрессом в мире, опередив китайский поезд «Фусин», скорость которого достигает 350 км/ч.
Обновлено в 03:28
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В столице Южного Судана вводят запрет на ночные клубы и дискотеки

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Лазарев рассказал о сложностях на репетициях номера для Евровидения

Обновлено в 10:40
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Железный трон из «Игры престолов» установили в московском метро

На станции метро «Деловой центр» установили железный трон из «Игры престолов».
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Назван способ снизить риск сердечной недостаточности и гипертонии

Придерживающиеся системы питания DASH, то есть, диеты для лечения гипертонии, которая направлена в первую очередь на снижение высокого кровяного давления, имеют также низкий риск развития сердечной недостаточности.
Обновлено в 00:56
Политика

В США отключили воду и электроэнергию в посольстве Венесуэлы

Американские власти отключили воду и электроэнергию в посольстве Венесуэлы в Вашингтоне, сообщила одна из руководителей находящейся в дипмиссии инициативной группы Медея Бенджамин.
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