Футбол

ФК «Нижний Новгород» разгромил «Краснодар-2» 11 маяКП - Нижний Новгород 13:04

Ранее сообщалось, что на матче 11 мая присутствовал глава региона Глеб Никитин, который не только поздравил команду с триумфом, но и поблагодарил за проделанную работу главного тренера ФК «Нижний Новгород» Дмитрия Черышева, а также пожелал ему и его подопечным новых побед.
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ФК «Нижний Новгород» разгромил «Краснодар-2» 11 мая

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