Футбол
ФК «Нижний Новгород» разгромил «Краснодар-2» 11 маяКП - Нижний Новгород 13:04
Ранее сообщалось, что на матче 11 мая присутствовал глава региона Глеб Никитин, который не только поздравил команду с триумфом, но и поблагодарил за проделанную работу главного тренера ФК «Нижний Новгород» Дмитрия Черышева, а также пожелал ему и его подопечным новых побед.
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Счёт 3:0 — лучший подарок: ФК «Нижний Новгород» поздравил Дмитрия Черышева, разгромив «Краснодар-2»
Нижний Новгород on-line12:06
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