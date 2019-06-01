Футбол
«Крылья Советов» сохранили место в РПЛГазета.Ru 12:02
В ответном стыковом матче за место в Российской премьер-лиге "Крылья Советов" проиграли "Нижнему Новгороду", передает "Советский спорт". Встреча завершилась со счетом 0:1. Пенальти в концовке первого тайма реализовал Даниил Фомин.
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Политика
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Обновлено 31 мая в 06:33
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Компания Audi к 2025 году собирается электрифицировать свой модельный ряд таким образом, чтобы мировые продажи от электрокаров составили 40%.
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Волочкова показала выступление, за которое отказался платить мэр Анапы
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Возобновлено авиасообщение между Сахалином и Камчаткой
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Общество
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Экономика
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Ранее ретейлеры предупредили о вероятном росте цен на продукты питания из-за высоких ставок по эквайрингу.
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Международный суд ООН с 3 по 7 июня намерен провести слушания по иску Украины к России в рамках международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.
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Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова бросил жену и новорожденную дочь
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Леннокс Льюис поздравил Энди Руиса с победой над Энтони Джошуа
Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".
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Общество
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Обновлено в 09:59
Общество
В Москву вернется 30-градусная жара
В Роспотребнадзоре ранее напоминали москвичам, что в жару следует носить светлую одежду, пить больше чистой или минеральной воды и соков, носить головной убор и очки, не перегреваться на солнце и отдыхать в кондиционируемых или хорошо проветриваемых помещениях.
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Стоимость квартиры покойной певицы Юлии Началовой составляет около 100 миллионов рублей.
Обновлено в 05:42
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Все больше жителей крупных российских городов в качестве средства передвижения выбирают двухколесный транспорт.
Обновлено в 17:10
Экономика
В этом году в РФ может снизиться производство мяса – Ъ
Сообщается, что из-за падения доходов населения и насыщенности внутреннего рынка темпы роста производства мяса в 2019 году могут стать самыми низкими за последние пять лет По итогам текущего года темпы роста мясного производства в России могут оказаться самыми низкими за последние пять лет, сообщает Коммерсант со ссылкой на данные аналитического центра "Совэкон".
Обновлено в 21:03
Общество
Камчатка перешла на цифровое телевещание
Камчатский край одним из первых регионов в стране, вошедших в третью волну, перешёл с аналогового формата телевещания на цифровой, сообщает пресс-служба краевого правительства.
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Общество
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Происшествия
На Урале при пожаре в девятиэтажке погибли четверо детей
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Обновлено в 07:04
Экономика
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Общество
Более 140 выпускников были удалены с ЕГЭ за шпаргалки и телефоны
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