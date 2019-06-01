«Крылья Советов» сохранили место в премьер-лигеВолжская коммуна вчера в 12:01

Самарцы сохранили место в премьер-лиге по результатам стыковых матчей. "Крылья Советов" активно начали матч. Самарцы упустили целый ряд голевых моментов - поражать ворота "Нижнего" могли и Шейдаев, и Ткачук.

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Экономика Кушать продано: рублевая выручка экспортеров продуктов выросла втрое Экспортная выручка российских сельхозпредприятий за четыре года действия санкций увеличилась в рублевом выражении втрое — с 517,8 млрд до 1,57 трлн.

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Армия и оружие Военный аэродром в Хомсе подвергся ракетному обстрелу Военный аэродром Т-4, расположенный в сирийской провинции Хомс, подвергся ракетному обстрелу, передает SANA.

Армия и оружие В ВМФ России нашли замену фрегатам без украинских двигателей «В составе ВМФ России корветы проекта 20386 смогут в полном объеме заменить фрегаты проекта 11356», — сообщает портал.

Общество Названы теряющие актуальность рабочие специальности Эксперты из компании Adzuna рассказали, сотрудники с какими профессиями в скором времени могут попасть под сокращение.

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Армия и оружие Трамп призвал Россию остановить бомбардировки Идлиба Президент США Дональд Трамп в своем Twitter-аккаунте призвал Россию, Сирию и Иран прекратить бомбардировки сирийской провинции Идлиб.

Политика Мэр Харькова призвал перестать стесняться переговоров с Россией Глава Харькова Геннадий Кернес призвал не стесняться прямых переговоров между Россией и Украиной. Его слова передает агентство Mediaport.

Происшествия Названа причина гибели моряков на российском судне «Василий Головнин» Экспертиза показала, что двое моряков судна "Василий Головнин" компании Fesco погибли в ходе рейса из Антарктиды, отравившись метанолом, сообщил РИА Новости в понедельник представитель Федерации профсоюзов Приморского края.

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Авто Эксперт рассказал, как часто нужно мыть авто летом С другой, всегда хочется, чтобы машина была чистой и сверкала Автор и ведущий программы «Автошкола на Авторадио» и программы «Айрбег-подушка безопасности» на Imagine Radio, автоэксперт Дмитрий Попов рассказал в интервью iReactor, как часто и зачем нужно мыть машину в летний период.

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