Футбол

ФК «Нижний Новгород» обыграл самарские «Крылья Советов»Бизнес News. Время зарабатывать вчера в 11:48

Ответный матч за право играть в РПЛ закончился победой нижегородцев со счетом 1-0. Но по результатам двух матчей самарцам удалось сохранить прописку в Премьер-лиге. Единственный гол в самом конце первого тайма с пенальти забил Даниил Фомин.
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