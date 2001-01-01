ФК «Нижний Новгород» обыграл самарские «Крылья Советов»Бизнес News. Время зарабатывать вчера в 11:48

Ответный матч за право играть в РПЛ закончился победой нижегородцев со счетом 1-0. Но по результатам двух матчей самарцам удалось сохранить прописку в Премьер-лиге. Единственный гол в самом конце первого тайма с пенальти забил Даниил Фомин.

Политика В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов В России отменят около 10 тысяч ГОСТов, появившихся еще в советские времена. Об этом сообщил глава Росстандарта Алексей Абрамов.

Происшествия Круизный лайнер врезался в катер, есть пострадавшие В Венеции круизный лайнер столкнулся с туристическим катером, сообщает ANSA. В результате инцидента пострадали четверо пожилых туристов.

Происшествия Южноуральцы посетят траурный митинг, посвященный 30-летию Ашинской катастрофы Траурный митинг, посвященный 30-летию Ашинской трагедии, пройдет 4 июня – из Челябинска отправятся три вагона с людьми, потерявшими своих родственников в железнодорожной катастрофе под Ашой (Челябинская область), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Здоровье Названа необходимая для долгой жизни продолжительность отдыха Ученые выяснили, что людям, которые желают прожить долгую жизнь и сохранить здоровье до старости, требуется отдыхать как минимум три недели в году.

Происшествия В Кызыле свадебный кортеж попал в ДТП В Кызыле свадебный кортеж сотрудника полиции попал в ДТП, сообщили РИА Новости в МВД Тувы.

Общество Отключение аналогового телесигнала в Омской области прошло успешно Отключение аналогового телесигнала в Омской области, которая вместе с еще 35 регионами России в понедельник переходит на цифровое телевещание, прошло в штатном режиме, сообщает облправительство.

Экономика Онлайн-торговля в России выросла до рекордных ₽1,66 трлн За счет чего объем онлайн-торговли резко вырос и что ожидать по итогам 2019 года — в материале РБК Pro.

Экономика Facebook ведет переговоры с CFTC относительно своей криптовалюты Facebook начал обсуждать с Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) аспекты регулирования разрабатываемого стейблкоина.

Авто Тюнеры из США сделали «Урал» в русском стиле В коляске сделали все, чтобы пассажир чувствовал себя максимально комфортно, в том числе и установили новое кресло, а также обшили его твидом и кожей.

Общество Названы сферы труда в России с наибольшим числом безработных Росстат подсчитал, в каких трудовых сферах наблюдалось наибольшее число безработных граждан в первом квартале 2019 года.

Шоу-бизнес Наталья Бардо сообщила о расставании с Марюсом Вайсбергом Наталья Бардо решила поделиться с подписчиками неожиданной новостью о расставании с гражданским мужем Марюсом Вайсбергом, который является отцом ее ребенка.

Происшествия Число пострадавших при взрывах в Дзержинске увеличилось до 116 Число пострадавших в результате серии взрывов на заводе "Кристалл" в Дзержинске увеличилось до 116 человек.

Общество Роспотребнадзор за три месяца изъял более 19 т молочной продукции Роспотребнадзор в первом квартале 2019 года изъял из оборота более 19 т молока и молочной продукции, сообщается на сайте службы.

Экономика 18% россиян пожаловались на снижение зарплат В 2018 году около 18,3% жителей России заметили снижение размера своей зарплаты.

Общество Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе Россиян на следующей неделе ждет короткая рабочая неделя из-за празднования 12 июня национального праздника — Дня России.

Армия и оружие Военный аэродром в Сирии подвергся ракетной атаке Военный аэродром T4 в провинции Хомс на северо-западе Сирии подвергся в ночь на понедельник ракетной атаке, об этом сообщает сирийское государственное телевидение.

Гаджеты Xiaomi Mi Mix 2S упал в цене до уровня Redmi K20 Интересно, что за аналогичную цену можно приобрести младший флагман Redmi K20. aliexpress.com Mi Mix 2S позиционируется, как дизайнерский смартфон.

Политика Силовики на Украине созвали совещание из-за ролика на YouTube На Украине пройдет совещание руководства силовых структур из-за появившегося на YouTube ролика об аннексии Румынией части украинских территорий.

Шоу-бизнес Опубликованы фото особняка Пугачевой и Галкина на Кипре Певица Алла Пугачева и телеведущий Максим Галкин заканчивают строительство своего особняка на Кипре, сообщает «СтарХит».

Экономика Повышение НДС не улучшило динамики вклада в ВВП Поступления от НДС в I квартале 2019 года составили 1,062 трлн руб. (4,3% ВВП),в I квартале 2018 года - 954,7 млрд руб. (4,3% ВВП), несмотря на рост ставки с 18 до 20%.

Политика Запрет на поставки угля и нефтепродуктов на Украину вступил в силу Запрет на поставки угля и нефтепродуктов из России на территорию Украины вступил в силу 1 июня, следует из постановления правительства.