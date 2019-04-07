Футбол
ФК «Нижний Новгород» на выезде дважды забил «Химкам»В Городе N 10:22
Футбольный клуб «Нижний Новгород» в выездном матче 30-го тура ФНЛ обыграл подмосковную команду «Химки» со счетом 2:0. Об этом сообщается на сайте первой лиги.
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Российский нападающий "Тампы-Бэй" Никита Кучеров признан второй звездой заключительного игрового дня в регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Общество
В Екатеринбурге вновь проходит акция «Мы за сквер» возле Театра драмы
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В столице госпитализирована актриса Алла Демидова.
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Японский зонд сбросил бомбу на астероид Рюгу
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Общество
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Автор статьи уверен, что США буквально вынудили Россию и Китай объединиться и провести множество совместных учений в Японском, Желтом, Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях.
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