Футбол

ФК «Нижний Новгород» феерично завершил сезон 2018
Время Н
11:10

Первая часть сезона для ФК НН завершилась на позитивной ноте. Перед большим перерывом в Футбольной Национальной Лиги «Нижний Новгород» делит четвертую строчку с «Чертаново», у обеих команд по 38 очков. Следующий матч ФК НН проведет дома уже 3 марта 2019 против футбольного клуба Сочи.
Время Н11:10

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Денис Маслов: «Мы забрали шесть очков у Томска и четыре очка у Тамбова. Никто из ФНЛ этого не делал»

КП - Нижний Новгород10:20

«Нижний Новгород» вырвал победу в матче с «Томью», забив два гола в концовке

Чемпионат08:02

«Томь» проиграла «Нижнему Новгороду», «Спартак-2» уступил «Химкам»

Sportbox.RU08:00

«Томь» проиграла «Нижнему Новгороду», «Спартак-2» уступил «Химкам»

Матч ТВ08:00

Лидирующая в ФНЛ «Томь» проиграла «Нижнему Новгороду»

Sport24.ru08:00

«Нижний Новгород» одержал волевую победу над «Томью»

Спорт-Экспресс07:54

Матч в Нижнем Новгороде с командой «Томь» стал вторым по посещаемости в 24 туре ФНЛ

Время Н11:42
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«Енисей» обыграл «Динамо» в матче РПЛ

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«Боруссия» обыграла «Майнц» в матче Бундеслиги

Дортмундская "Боруссия" обыграла "Майнц" в матче 12-го тура чемпионата Германии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:54
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«Реал» потерпел разгромное поражение от «Эйбара» в Примере

Мадридский «Реал» на выезде крупно проиграл «Эйбару» в матче 13-го тура испанской Примеры.
Обновлено в 11:30
Футбол

МЮ не смог обыграть «Кристал Пэлас»

В рамках 13-го тура АПЛ МЮ дома не смог переиграть гостей из Лондона.
Обновлено в 12:13
Футбол

«Рома» проиграла «Удинезе» при подавляющем преимуществе

"Рома" неудачно провела выездной матч 13-го тура Серии А против "Удинезе", который в этом сезоне борется за выживание.
Обновлено в 12:11
Футбол

«Тамбов» обыграл «СКА-Хабаровск» и вышел на первое место в ФНЛ

"Тамбов" нанес поражение клубу "СКА-Хабаровск" в матче 24-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и возглавил турнирную таблицу.
Обновлено в 12:09
Футбол

Дмитрий Кириченко: «Удаление и пенальти повлияли на игру „Уфы“»

Исполняющий обязанности главного тренера "Уфы" Дмитрий Кириченко после матча 15-го тура премьер-лиги против "Оренбурга" (0:1) заявил, что на игру повлияло удаление.
Обновлено в 11:38
Футбол

Софьян Ханни: Новый тренер знает, чего хочет

Новый тренер с первого дня объясняет, какой игры он хочет от Спартака.
Обновлено в 11:39
Футбол

«Ротор» отправил Евдокимова в отставку с поста главного тренера

Роберт Евдокимов покинул пост главного тренера волгоградского «Ротора». Об этом сообщает официальный "твиттер" клуба.
Обновлено в 12:03
Футбол

Обляков порадовался первому голевому пасу за ЦСКА

Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков заявил, что очень рад своему первому результативному пасу за «армейцев».
Обновлено в 11:30
Футбол

Хеведес сможет помочь «Локомотиву» в матче с «Галатасараем»

Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес сможет принять участие в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Галатасарая».
Обновлено в 11:07
Футбол

Моуринью знает, кто критикует де Хеа

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением, кто причастен к критике голкипера «красных дьяволов» Давида де Хеа.
Обновлено в 09:17
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Маццарри приостановил работу с «Торино»

Главный тренер "Торино" Вальтер Маццарри временно приостановил работу с командой, сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 11:59
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Дрогба считает, что может стать хорошим тренером

Обновлено в 10:08
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Глушаков и Ещенко хотят стать тренерами

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Город в центральной России, административный центр Приволжского федерального округа и Нижегородской области. Крупнейший по численности населения город в Приволжском федеральном округе и на реке Волге. Основан, предположительно, 4 [10] февраля 1221 года владимирским князем Юрием Всеволодовичем.
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