Томь Российский футбольный клуб

Российский профессиональный футбольный клуб из Томска. Основан в 1957 году. Домашние матчи проводит на стадионе «Труд». В настоящее время выступает в первенстве ФНЛ. Высшие достижения: 8 место в премьер-лиге 2006 и 2010, а также выход в полуфинал Кубка России 2007/08.