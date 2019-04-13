Футбол

ФК «Нижний Новгород» дома проиграл волгоградскому «Ротору»Открытый Нижний 11:47

Сегодня, 13 апреля, команда Дмитрия Черышева на своём поле принимала "Ротор" из Волгограда. Накануне встречи ФК "НН" потерял ряд ключевых игроков, и линию обороны тренерскому штабу пришлось перекраивать в самый последний момент.
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