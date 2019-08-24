Футбол
ФК «Мордовия» уступил «Нижнему Новгороду»МордовМедиа вчера в 12:17
«Мордовия» сыграла с «Нижним Новгородом» на стадионе «Старт». Игра завершилась со счётом 0:1 в пользу гостей. Единственный гол на 70-й минуте забил Игорь Портнягин.
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Гол экс-игрока «Рубина» Портнягина принес «Нижнему Новгороду» победу над «Мордовией»
Спорт-Экспрессвчера в 13:30
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Политика
Иран просит у Запада разрешить экспорт нефти не менее 700 тысяч баррелей в сутки
Иран попросил Запад исполнить жест доброй воли и дать разрешение на экспорт нефти, объемом не менее 700 тысяч баррелей в сутки.
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Под поверхностью Марса найдены признаки жизни
В рамках недавнего исследования межнациональная группа специалистов смогла зафиксировать наличие метановых следов в атмосфере Марса.
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Сотрудник ульяновского управления Росгвардии, отказавшийся отреагировать на просьбу о помощи из-за обеда, уволен.
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Кино
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Французский актер Жерар Депардье сыграет советского генсека Леонида Брежнева в фильме хорватского режиссера Лордана Зафрановича.
Обновлено вчера в 19:55
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Обновлено вчера в 11:42
Политика
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Ранее Госдепартамент США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по делу Скрипалей, которые вступят в силу «предположительно 19 августа или около того» и будут действовать минимум 12 месяцев.
Обновлено вчера в 21:11
Культура
В Ленобласти начал вещать новый телеканал
В Ленинградской области сегондня, 26 августа, в эфир вышел новый телеканал ЛенТВ24.
Обновлено вчера в 23:05
Происшествия
NASA расследует первое преступление, совершенное в космосе
Обновлено 24 августа в 11:20
Космос
«Союз МС-13» перестыковался к другому модулю МКС
Транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-13» успешно перестыковался со служебного модуля «Звезда» на малый исследовательский модуль «Поиск» российского сегмента Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 00:15
Происшествия
В Чечне забросали камнями следовавший из Петербурга в Махачкалу поезд
Обновлено вчера в 13:31
Футбол
Комличенко оформил покер в чемпионате Чехии
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Обновлено вчера в 13:00
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Обновлено вчера в 21:58
Политика
Первый президент Украины объяснил бессмысленность гимна его страны
Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала "112 Украина" объяснил, почему гимн его страны в старой редакции был бессмысленным.
Обновлено 24 августа в 18:56
Армия и оружие
Крупные военные учения прошли на Дальнем Востоке
Обновлено вчера в 22:06
Гаджеты
Опубликованы способы снижения вреда здоровью от смартфонов
19 августа Минпросвещения предложило ограничить использование гаджетов в школах «с целью профилактики возможного вреда здоровью учеников и повышения эффективности образовательного процесса».
Обновлено вчера в 15:52
Общество
Назван единственный регион России, где не будет дефицита мужчин
Чукотка является единственным российским регионом, где в долгосрочной перспективе мужчин по-прежнему будет больше, чем женщин, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 20:36
Футбол
ЦСКА увеличил преимущество в игре с «Ахматом» после подачи углового
Отличился Федор Чалов, который кивком головы изменил направление мяча, отправленного Иванов Обляковым с углового.
Обновлено вчера в 10:58
Общество
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Обновлено вчера в 20:37
Гаджеты
Redmi назвала новый ноутбук RedmiBook 14 Enhanced Edition
Баннер подтверждает, что эта модель получила название RedmiBook 14 Enhanced Edition.
Обновлено в 00:02
Политика
ВАК вызывают на защиту в Верховном суде
Заявители утверждают, что переназначение 17 членов ВАК, включая председателя Владимира Филиппова, нарушает закон, допускающий не более двух сроков в составе комиссии.
Обновлено вчера в 18:32
Футбол
«Спартак» переиграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Самарские «Крылья Советов» на своем поле уступили московскому «Спартаку» в матче седьмого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено вчера в 14:15
Политика
Норвегия намерена провести проверку российского Севморпути
Обновлено вчера в 20:29
Армия и оружие
Американские военные прокатились на российском танке Т-80
Американские военные прокатились на «летающих» танках Т-80 во время учений в Южной Корее. Соответствующие кадры появились в Сети.
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Экономика
Антимонопольная служба грозит жалобщикам штрафами
На национальные проекты деньги пока тратятся медленно: по данным Счетной палаты, из запланированных на 2019 г. 1,7 трлн – всего 559 млрд руб. (32,4%).
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