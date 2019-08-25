Футбол

ФК «Мордовия» уступил «Нижнему Новгороду»МордовМедиа 12:17

Шинник — Химки
0 – 1
Матч завершён
ФНЛ, сегодня
Стадион «Шинник»
47′
Камран Алиев
«Мордовия» сыграла с «Нижним Новгородом» на стадионе «Старт». Игра завершилась со счётом 0:1 в пользу гостей. Единственный гол на 70-й минуте забил Игорь Портнягин.
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