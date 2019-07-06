Московский "Локомотив" нанес поражение "Зениту" из Санкт-Петербурга и в третий раз в истории завоевал Суперкубок России по футболу. Субботний матч на московском стадионе "Динамо" завершился победой "Локомотива" со счетом 3:2.

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