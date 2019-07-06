Футбол

ФК «Локомотив» выиграл Суперкубок РоссииREGNUM 14:35

Зенит — Локомотив
2 – 3
Матч завершён
Суперкубок России, Финал, сегодня
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
6′
Федор Смолов
19′
Дмитрий Живоглядов
Сердар Азмун
45′+2′
Кристиан Нобоа
Александр Ерохин
46′
Игорь Смольников
52′
Сердар Азмун
53′
67′
Рифат Жемалетдинов
Эдер
Магомед Оздоев
70′
Сердар Азмун
Лука Джорджевич
77′
79′
Алексей Миранчук
82′
Алексей Миранчук
84′
Дмитрий Живоглядов
Брайан Идову
Эмильяно Ариэль Ригони
Роберт Мак
86′
Магомед Оздоев
90′+2′
90′+5′
Федор Смолов
Александр Коломейцев
Санкт-петербургский «Зенит» уступил московскому «Локомотиву» в финале Суперкубка России по футболу. Встреча, прошедшая 6 июля на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Л. Яшина» в Москве, завершилась со счётом 2:3.
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