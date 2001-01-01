«Локомотив» объявил об уходе МихаликаSports.ru 07:03

Защитник «Локомотива» Тарас Михалик покинул клуб по истечении срока контракта. 35-летний футболист выступал за московскую команду с 2013 года, перебравшись из киевского «Динамо». В составе «Локо» он в 2018 году выиграл чемпионат России, также трижды становился победителем Кубка страны.

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