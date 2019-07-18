Футбол
ФК «Крылья Советов» сообщил о переходе Рохеля в «Тулузу»ТАСС 07:16
Защитник футбольного клуба "Крылья Советов" Агустин Рохель продолжит карьеру во французской "Тулузе". Об этом ТАСС сообщил в четверг генеральный директор самарцев Виталий Шашков. Ранее информацию о возможном уходе 21-летнего футболиста во французский клуб распространили уругвайские СМИ.
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