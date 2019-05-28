Футбол

«Краснодар» интересуется защитником сборной УругваяСпорт БИЗНЕС Online 05:03

Защитник «Индепендьенте» Гастон Сильва может перейти в «Краснодар», сообщает Grupo La Provincia. Помимо «быков» интерес к 25-летнему уругвайцу проявляет испанская «Гранада», которая близка к возвращению в примеру. Ранее Сильва выступал за клуб в сезоне-2016/17.
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СМИ: «Краснодар» заинтересован в приобретении игрока сборной Уругвая

Матч ТВ01:17

«Краснодар» интересуется защитником сборной Уругвая Гастоном Сильвой

Sports.ruвчера в 17:25

«Краснодар» интересуется защитником сборной Уругвая

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Sport24.ruвчера в 18:44

Защитник сборной Уругвая может перейти в «Краснодар»

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«Краснодар» интересуется защитником сборной Уругвая Силвой

Бомбардир.рувчера в 18:27

СМИ: «Краснодар» может приобрести уругвайского защитника «Индепендьенте»

Спорт-Экспрессвчера в 21:00
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 05:12, Ашберн
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Армия и оружие

Турция начала антитеррористическую операцию в Ираке

В Минобороны Турции сообщили о начале наземной и воздушной антитеррористической операции на севере Ирака.
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Обновлено в 04:29
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В России изменились правила обязательного медстрахования

В России вступают в силу новые правила обязательного медстрахования. Об этом сообщается в приказе Министерства здравоохранения от 17 мая.
Обновлено в 00:54
Происшествия

В Иркутске экстренно сел летевший в Москву Boeing

Самолет Boeing авиакомпании "Северный ветер", летевший из Благовещенска в Москву, был вынужден совершить посадку в Иркутске.
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Генконсульство РФ озабочено проверкой телефонов при въезде в Китай

Генеральное консульство РФ в Гуанчжоу направило дипломатическую ноту властям Китая с просьбой прояснить правила просмотра сотовых телефонов и проверки переписки в мессенджерах при пересечении китайской границы.
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Политика

Избранный президент Литвы рассказал об отношениях с РФ

Избранный президент Литвы Гитанас Науседа усомнился в том, что отношения между Вильнюсом и Москвой могут поменяться.
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Киев намерен добиваться международного статуса Керченского пролива

Украина намерена добиваться определения международного статуса Керченского пролива.
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В Косово полиция задержала гражданина России

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Китай полностью прекратил закупку иранской нефти

Китай и еще несколько других стран из опасений попасть под давление санкций со стороны США отказались от поставки иранской нефти.
Обновлено вчера в 23:32
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Видео раздавленных автомобилей во Владивостоке попало в соцсети

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Смартфоны Redmi K20 и K20 Pro представлены официально

Xiaomi анонсировала флагманские смартфоны Redmi K20 и K20 Pro. На презентации побывали корреспонденты Gizchina.
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Полиция устроила облаву на томского «вора в законе»

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В Евросоюзе вводят в обращение новые купюры достоинством в €100 и €200

Европейский центральный банк (ЕЦБ) со вторника, 28 мая, запустил в обращение обновленные банкноты достоинством в €100 и €200.
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Скворцова назвала популизмом идею объединения ПФР, ФОМС и ФСС

Минздрав выступает против идеи объединения ПФР, ФСС и ФОМС, рассказала «Известиям» министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
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МВФ вынуждает Киев покупать дорогой газ, считают в Раде

Депутат Верховной рады Виктор Бондарь заявил, что Украина покупает европейский газ по завышенной цене. Об этом сообщает РИА "Новости".
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РФС утвердил бюджет на 2019 год

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Московский футбольный клуб ЦСКА объявил на своем официальном сайте об уходе Сергея Игнашевича из тренерского штаба молодежной команды.
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Гастон Сильва
Уругвайский футболист
Уругвайский футболист, защитник клуба «Индепендьенте». Сильва в прошлом выступал за юношескую и молодёжную, а ныне за основную сборную Уругвая. Вице-чемпион мира среди юношей 2011 года, вице-чемпион мира среди молодёжи 2013 года.
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