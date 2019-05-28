Футбол
«Краснодар» интересуется защитником сборной УругваяСпорт БИЗНЕС Online 05:03
Защитник «Индепендьенте» Гастон Сильва может перейти в «Краснодар», сообщает Grupo La Provincia. Помимо «быков» интерес к 25-летнему уругвайцу проявляет испанская «Гранада», которая близка к возвращению в примеру. Ранее Сильва выступал за клуб в сезоне-2016/17.
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