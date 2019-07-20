Футбол
ФК «Краснодар» вырвал гостевую победу у «Уфы»Новая Кубань 11:12
Сегодня в Уфе состоялся матч 2-го тура РПЛ, в котором встретились местная команда и ФК "Краснодар". Первый тайм для "быков" был испорчен двумя голами в ворота Матвея Сафонова, которые забили Кэтэлин Карп на 29-й минуте и Джемал Табидзе на 40-й.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 18:14, Вашингтон
Армия и оружие
Режим прекращения огня вступил в силу в Донбассе
В воскресенье в Донбассе вступает в силу соглашение о всеобъемлющем, устойчивом и бессрочном режиме прекращения огня, сообщило управление народной милиции ДНР.
Обновлено в 17:33
Происшествия
Роспотребнадзор проверит молочное производство в Нижегородской области
Роспотребнадзор проверит производство молочной продукции в Воротынском районе Нижегородской области.
Обновлено в 08:58
Политика
Саакашвили снял свою партию с выборов в Раду
Обновлено вчера в 20:17
Спорт
Софья Великая выиграла серебро на чемпионате мира по фехтованию
Обновлено в 14:15
Происшествия
В Петербурге мужчина изрезал ножом глухих пассажиров метро
В метро Санкт-Петербурга мужчина изрезал двух глухонемых людей ножом после того, как они не ответили ему на вопрос.
Обновлено в 12:14
Футбол
На «Ростов Арене» фанаты «Спартака» столкнулись с ОМОНом
Во 2-м туре Российской Премьер-Лиги «Ростов» сыграл вничью со «Спартаком» (2:2). После финального свистка произошло столкновение между фанатами «красно-белых» и сотрудниками ОМОНа.
Обновлено в 17:54
Происшествия
Поезд «Ласточка» насмерть сбил пешехода под Выборгом
В Выборгском районе Ленинградской области под колёса электропоезда «Ласточка» сообщением «Петербург – Выборг» попал пешеход.
Обновлено в 14:53
Общество
Воробьев пожелал удачи участникам велозаезда в Коломне
Обновлено в 04:08
Футбол
Карпин: «Ростов» должен был выигрывать у «Спартака»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин остался недоволен тем, что его команда не сумела обыграть «Спартак» в домашнем матче 2-го тура РПЛ.
Обновлено в 16:53
Происшествия
Во Владивостоке приземлился самолёт с треснувшим стеклом
Пассажирский самолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Якутия» приземлился в аэропорту Владивостока с треснувшим стеклом.
Обновлено в 12:49
Космос
«Союз МС-13» с международным экипажем стартовал к МКС с Байконура
С Байконура к Международной космической станции (МКС) успешно стартовал пилотируемый корабль «Союз МС-13» с ракетой-носителем «Союз-ФГ».
Обновлено в 12:38
Кино
Netflix опубликовал трейлер сериала «Ведьмак»
Обновлено в 10:01
Космос
OneWeb откроет завод в США для производства спутников связи
Британская компания OneWeb планирует 22 июля открыть завод в США с целью производства спутников связи для своей глобальной орбитальной группировки, сообщила в пятницу компания.
Обновлено вчера в 02:57
Происшествия
Появилась новая версия гибели туристов на перевале Дятлова
Новую версию гибели группы Игоря Дятлова выдвинул житель Нижнего Тагила Василий Мехоношин, ссылаясь на опыт друзей-альпинистов.
Обновлено в 05:51
Общество
Иркутский губернатор отчитался о выплатах пострадавшим от паводка
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко рассказал о проведенных за 18 суток после паводка масштабных работах и получении положенных выплат 99% пострадавших.
Обновлено в 10:12
Политика
В Японии пройдут выборы в верхнюю палату парламента
Выборы в Палату советников (верхнюю палату парламента) пройдут в воскресенье в Японии.
Обновлено в 17:07
Шоу-бизнес
Алексей Панин показал видео малолетней дочери с сигаретой
Актер Алексей Панин опубликовал в Instagram видео со своей 11-летней дочерью Аней, держащей в руках сигарету, и подвергся критике со стороны подписчиков.
Обновлено в 07:22
Общество
British Airways и Lufthansa приостановили полёты в Каир
«Поскольку безопасность является для Lufthansa наивысшим приоритетом, авиакомпания сегодня временно приостановила полеты в Каир, пока проводится оценка ситуации», — сказал представитель компании.
Обновлено в 17:15
Гаджеты
«Умные» часы Samsung Galaxy Watch получили важное обновление
В компании решили отменить автоматическую синхронизацию будильников со смартфоном, так как многие жаловались, что сигнал одновременно срабатывал на смартфоне и часах.
Обновлено в 14:06
Футбол
Олег Кононов: «Мирзова не имело смысла брать в Ростов»
Не было смысла его брать в Ростов.
Обновлено в 17:23
Шоу-бизнес
Сестра Ольги Бузовой записала на студии свою дебютную песню
Сестра Ольги Бузовой записала на студии свою дебютную песню Стоит отметить, что сестра Ольги Бузовой всегда старалась не отставать от телезвезды.
Обновлено вчера в 12:09
Политика
Медведчук считает, что Украина может договориться с Россией
Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук считает, что договориться с Россией можно и нужно, но не с позиции шантажа или ультиматума.
Обновлено в 10:05
Кино
HBO показала официальный трейлер «Хранителей»
На мероприятие Comic-Con 2019 канал HBO привёз новый трейлер будущего сериала «Хранители».
Обновлено в 16:00
Футбол
ЦСКА — Оренбург 2:1
Обновлено в 08:08
Музыка
Эд Ширан выступил в Москве в футболке с гербом РФ
Обновлено вчера в 16:58
Происшествия
Марш в защиту ЛГБТ в польском Белостоке закончился беспорядками
«Марш равенства» в поддержку ЛГБТ в польском Белостоке на площади Независимого объединения студентов закончился уличными беспорядками в субботу, 20 июля.
Обновлено в 16:11
Футбол
Неймар отправится вместе с «ПСЖ» в предсезонный тур по Азии
Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель не знает, останется ли нападающий Неймар игроком парижан в новом сезоне, но сообщил о том, что бразилец с 21 июля приступает к тренировкам в общей группе.
Обновлено в 16:43
Общество
На ВДНХ откроется выставка уникальных часов
Обновлено в 07:46
Недвижимость
В России собираются субсидировать первый взнос по ипотеке
Кабмину поручено подготовить предложение по предоставлению гражданам субсидий для оплаты первоначального ипотечного взноса или же компенсации текущей процентной ставки.
Обновлено вчера в 00:06