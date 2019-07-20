Футбол

ФК «Краснодар» вырвал гостевую победу у «Уфы»Новая Кубань 11:12

Сегодня в Уфе состоялся матч 2-го тура РПЛ, в котором встретились местная команда и ФК "Краснодар". Первый тайм для "быков" был испорчен двумя голами в ворота Матвея Сафонова, которые забили Кэтэлин Карп на 29-й минуте и Джемал Табидзе на 40-й.
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«Краснодар» одержал волевую победу над «Уфой», уступая в два мяча

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Как «Краснодар» побил «Уфу»: все голы матча. ВИДЕО

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«Краснодар» выиграл у «Уфы», уступая два мяча. Арбитр отменил гол, но через минуту передумал

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Впервые за пять лет в чемпионате России игрок забил в свои и чужие ворота

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«Витесс» Слуцкого победил «Дармштадт»

В товарищеском матче Витесс обыграл Дармштад со счетом 1:0. Единственный мяч на 25-й минуте провел Тим Матавж.
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Бузова записала странное видео перед VK Fest 2019

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Коммерческая печать OLED-панелей начнется в 2020 году

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Каждый шестой человек с «синдромом разбитого сердца» заболевает раком.
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Пригожин прокомментировал многомиллионные зарплаты артистов

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Елена позирует на фоне скал и волн, облачённая в пятнистое бикини, благодаря которому отлично видно "стальной" пресс 43-летней актрисы.
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Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на пресс-конференции после матча второго тура чемпионата России со "Спартаком" (2:2) заявил, что у него не было мыслей не выпустить хавбека Александра Гацкана в его прощальной игре.
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Группа Metallica выступит в «Лужниках»

Рок-группа Metallica в воскресенье выступит на стадионе "Лужники" в рамках турне WorldWired.
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Украинский посол заявил о подрыве доверия к Германии

Возвращение российской делегации в ПАСЕ привело к подрыву доверия к Германии со стороны Киева.
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Оставшихся в «китовой тюрьме» косаток выпустят до конца лета

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Хакеры взломали сайт тайных подрядчиков ФСБ

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Битва тортов и фестиваль японской культуры собрали 78 тысяч человек

Проходящие в субботу в московском парке Горького мероприятия собрали около 78 тысяч человек - люди пришли на фестиваль японской культуры J-FEST Summer и VIII Международный фестиваль садов и цветов Moscow Flower Show - 2019, а также на битву тортов, лекции, музыкальный концерт и другие активности.
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Поединок завершился во второй трехминутке, когда Чисора нанес сопернику мощнейший хук справа, а затем завершил атаку серией ударов, отправив Шпильку в глухой нокаут.
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Самой комфортной среди остальных европейских стран россияне назвали Швейцарию.
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Финские ученые рекомендуют мужчинам снизить потребление мяса

К эксперименту ученые привлекли 2600 мужчин, среди которых были любители мясной пищи и те, кто употребляет мясо в умеренных количествах.
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