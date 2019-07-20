Футбол
ФК «Краснодар» вырвал гостевую победу у «Уфы»Новая Кубань 11:12
Сегодня в Уфе состоялся матч 2-го тура РПЛ, в котором встретились местная команда и ФК "Краснодар". Первый тайм для "быков" был испорчен двумя голами в ворота Матвея Сафонова, которые забили Кэтэлин Карп на 29-й минуте и Джемал Табидзе на 40-й.
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