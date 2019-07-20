Футбол
ФК «Краснодар» вырвал гостевую победу у «Уфы»Новая Кубань 11:12
Сегодня в Уфе состоялся матч 2-го тура РПЛ, в котором встретились местная команда и ФК "Краснодар". Первый тайм для "быков" был испорчен двумя голами в ворота Матвея Сафонова, которые забили Кэтэлин Карп на 29-й минуте и Джемал Табидзе на 40-й.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 21:47, Вашингтон
Общество
Greenpeace запустил проект EarthApp по «состариванию» мест на Земле
Обновлено вчера в 11:14
Авто
Немцы выпустили Fiat Ducato с гамаком на крыше
Немецкое тюнинг-ателье Sunlight сделало из Fiat Ducato универсальный фургон для путешествий и активного отдыха.
Обновлено в 06:06
Футбол
Тренер «Оренбурга»: скоро мы не вспомним, что в РПЛ отсутствовала VAR
Главный тренер футбольного клуба "Оренбург" Владимир Федотов заявил, что система видеопомощи арбитрам (VAR) скоро станет неотъемлемой частью Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:29
Армия и оружие
В учениях НАТО в Грузии поучаствуют более 3000 военных
В Грузии с 27 июля по 9 августа пройдут международные учения Agile Spirit 2019, в них примут участие более 3 тыс. военнослужащих из 14 стран — членов и партнёров Североатлантического альянса.
Обновлено в 08:39
Политика
Посол Украины заявил о подрыве доверия к Германии из-за России
Возвращение российской делегации в ПАСЕ привело к подрыву доверия к Германии со стороны Киева.
Обновлено в 17:43
Политика
Мадуро выступил за постоянный диалог с оппозицией Венесуэлы
Боливарианский президент Николас Мадуро по итогам второго раунда переговоров, который прошли с оппозицией Венесуэлы на Барбадосе, заявил о готовности установить постоянный диалог между сторонами.
Обновлено вчера в 22:57
Футбол
Дубль 20-летнего Нкетиа принес «Арсеналу» победу над «Фиорентиной»
"Арсенал" выиграл у "Фиорентины" в матче международного кубка чемпионов (3:0). Дубль оформил Эдвард Нкетиа, а также один мяч забил Джозеф Уиллок.
Обновлено в 19:59
Армия и оружие
Сирия, итоги недели: новые атаки джихадистов, фейки о русских, Стариков о США
В последнее время джихадисты стали гораздо активнее атаковать гражданские объекты, США не позволяют кому-либо вмешаться в ситуацию.
Обновлено в 05:00
Экономика
Росстат: зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тысяч рублей
Например, в Москве средняя зарплата составила около 96 тысяч рублей, а медиана— 66 тысяч рублей.
Обновлено 18 июля в 14:19
Политика
Путин не верит в отравление Скрипалей британскими спецслужбами
Президент России Владимир Путин не верит в то, что бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию могли отравить представители британских спецслужб.
Обновлено вчера в 16:45
Политика
Полторак прокомментировал инцидент на встрече с Зеленским
Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал инцидент, который произошел у него с президентом Владимиром Зеленским во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих.
Обновлено в 05:11
Происшествия
В Петербурге мужчина изрезал ножом глухих пассажиров метро
В метро Санкт-Петербурга мужчина изрезал двух глухонемых людей ножом после того, как они не ответили ему на вопрос.
Обновлено в 12:14
Общество
Онищенко раскритиковал идею не считать пиво алкоголем
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с ТАСС раскритиковал инициативу Минпромторга смягчить действующие ограничения на розничные продажи пива.
Обновлено в 12:28
Футбол
Ростовский СКА проиграл любительской команде и вылетел из Кубка России
Футбольный клуб СКА (Ростов-на-Дону) в матче 1/256 финала Кубка России в гостях проиграл любительской команде «Кубань Холдинг» (ст. Павловская), выступающей в чемпионате Краснодарского края, со счетом 2:0 и выбыл из турнира.
Обновлено в 14:12
Единоборства
Дадашев находится в медикаментозной коме после операции
Обновлено в 17:01
Общество
Наивысший уровень опасности объявлен в Японии из-за ливней
Под влиянием тайфуна Данас на юго-запад Японии обрушились ливни. Для ряда районов префектуры Нагасаки объявлен наивысший уровень опасности.
Обновлено в 00:31
Энергетика
Дания выдала первое разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe
Дания выдала первое разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe, по которому планируется прокачивать природный газ из Норвегии в Польшу.
Обновлено вчера в 01:19
Политика
В США министерство объяснило суть информатак на примере споров о пицце
Министерство внутренней безопасности США опубликовало памятку, в которой объяснило, как американцы могут защититься от информационных атак со стороны России и других недоброжелателей, на примере пиццы с ананасами.
Обновлено в 19:42
Шоу-бизнес
Бывшего мужа Ани Лорак застали в клубе с незнакомкой
Бывшего мужа Ани Лорак застали в клубе с незнакомкой Экс-супруга Ани Лорак Мурата Налчаджиоглу застали в объятиях эффектной брюнетки.
Обновлено в 14:06
Политика
Великобритания планирует применить санкции в отношении Ирана
Правительство Соединенного Королевства готовит план по введению санкций против Ирана после того, как 19 июля в Ормузском проливе были задержаны два нефтяных танкера.
Обновлено в 20:44
Энергетика
Путин объяснил опасность ограничения роста цен на топливо
По словам российского лидера, остановка роста цен представляется опасной ввиду того, что данные меры вызовут отток инвестиций в предприятия по переработке нефти.
Обновлено вчера в 14:20
Армия и оружие
ВСУ обстреляли Донбасс за несколько часов до перемирия
Украинские силовики открыли огонь по жилым домам в городе Первомайске на территории самопровозглашенной Луганской народной республики.
Обновлено в 14:08
Шоу-бизнес
Сестра Ольги Бузовой записала дебютную песню
Анна Бузова решила пойти по стопам своей сестры. О старте нового проекта девушка сообщила на своей страничке в Instagram.
Обновлено в 05:35
Политика
Пушков прокомментировал претензии Омеляна к Зеленскому
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, назвавшего "цирком" указ президента Владимира Зеленского о повышении качества автомобильных дорог.
Обновлено в 10:31
Финансы
По данным CFTC спекулянты в США сократили ставки на рост курса рубля
Спекулятивные ставки на рост курса рубля на Чикагской товарной бирже (CME) сократились на 0.99% до 32 133 контрактов, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
Обновлено в 04:59
Космос
Найденный австралийцем «золотой самородок» оказался метеоритом
Небесное тело могло упасть на Землю от 100 до 1000 лет назад Австралийские геологи исследовали найденный золотоискателем Дэвидом Хоулом 17-килограмовый камень и выяснили, что это не "золотой самородок", а упавший с неба метеорит.
Обновлено вчера в 10:54