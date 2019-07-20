Футбол

ФК «Краснодар» вырвал гостевую победу у «Уфы»Новая Кубань 11:12

Сегодня в Уфе состоялся матч 2-го тура РПЛ, в котором встретились местная команда и ФК "Краснодар". Первый тайм для "быков" был испорчен двумя голами в ворота Матвея Сафонова, которые забили Кэтэлин Карп на 29-й минуте и Джемал Табидзе на 40-й.
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«Краснодар» одержал волевую победу над «Уфой», уступая в два мяча

Советский спорт09:06

«Уфа» — «Краснодар» — 2:3. Видеообзор матча 2-го тура РПЛ, в котором «быки» отыграли 2 гола

Sport24.ru10:15

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«Уфа» – «Краснодар» – 2:3, 2-й тур РПЛ, победу гостям принёс удар Рамиреса

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Автогол Табидзе принес волевую победу «Краснодару» над «Уфой»

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Бомбардир.ру09:07

Характер у «Краснодара» есть. Ждем игру

Спорт-Экспресс10:05
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Бригада ВСУ выразила готовность дать отпор России в Чернобыле

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Найденный австралийцем «золотой самородок» оказался метеоритом

Небесное тело могло упасть на Землю от 100 до 1000 лет назад Австралийские геологи исследовали найденный золотоискателем Дэвидом Хоулом 17-килограмовый камень и выяснили, что это не "золотой самородок", а упавший с неба метеорит.
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