Футбол

ФК «Краснодар» вырвал гостевую победу у «Уфы»Новая Кубань 11:12

Сегодня в Уфе состоялся матч 2-го тура РПЛ, в котором встретились местная команда и ФК "Краснодар". Первый тайм для "быков" был испорчен двумя голами в ворота Матвея Сафонова, которые забили Кэтэлин Карп на 29-й минуте и Джемал Табидзе на 40-й.
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«Краснодар» одержал волевую победу над «Уфой», уступая в два мяча

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«Уфа» — «Краснодар» — 2:3. Видеообзор матча 2-го тура РПЛ, в котором «быки» отыграли 2 гола

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